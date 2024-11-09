Хотя официальная поддержка этих операционных систем закончилась 1 января 2024 года, клиент Steam продолжал работать на Windows 7 и 8 до сих пор, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт платформы.

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Что теперь?

Пользователи Windows 7 и 8 больше не будут получать автоматических обновлений для Steam. Таким пользователям рекомендуется обратиться к разделу часто задаваемых вопросов для получения более подробной информации.

Кстати, последняя версия клиента Steam больше не будет работать на macOS 10.13 или 10.14. Пользователи этих версий ОС не смогут автоматически обновиться до новой версии клиента Steam.

Отказ от Windows 7 и 8 не является неожиданностью после решения Microsoft прекратить техническую поддержку и поддержку безопасности для этих версий в январе 2023 года. С прекращением обновлений Microsoft эти системы также теряют совместимость с новейшими библиотеками DirectX и поддержку новых драйверов, что делает их все более устаревшими для современных игровых потребностей.

Геймерам, которые все еще используют Windows 7 или 8, рекомендуется рассмотреть возможность перехода на более новую ОС, например, Windows 10, которая будет поддерживаться до 14 октября 2025 года.

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Чтобы сохранить полный доступ к функциям и преимуществам безопасности Steam пользователям все же придется обновить операционку. Кроме того, это положительно повлияет на их безопасность, ведь старые системы становятся все более уязвимыми к распространенным атакам хакеров.