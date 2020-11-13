У Steam стартував тематичний розпродаж: знижки на файтинги до 84%
У онлайн-магазині Steam розпочався тематичний розпродаж файтингів. Відеоігри зі знижками до 84% можна буде придбати до 16 листопада.
У магазині Steam розпочався черговий тематичний розпродаж. Цього разу придбати зі знижками можна різноманітні файтинги. Також розробники цих ігор будуть проводити тематичні трансляції на платформі Steam.
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Придбати за зниженою ціною можна – як нові релізи, так і велику кількість класичних ігор. Тематичний розпродаж файтингів у крамниці Steam завершиться 16 листопада о 20:00.
Зі знижкою можна придбати такі файтинги:
- SOULCALIBUR VI – 144 гривні (-84%)
- Injustice 2 – 174 гривні (-75%)
- JUMP FORCE – 225 гривень (-75%)
- Marvel vs. Capcom: Infinite – 274 гривні (-75%)
- Mortal Kombat X – 69 гривень (-75%)
- TEKKEN 7 – 135 гривень (-75%)
- WWE 2K20 – 212 гривень (-75%)
- DEAD OR ALIVE 6 – 209 гривень (-70%)
- Street Fighter V – 179 гривень (-60%)
- Gang Beasts – 139 гривень (-50%)
- WWE 2K BATTLEGROUNDS – 449 гривень (-40%)
- Streets of Rage 4 – 230 гривень (-30%)
Кумедну гру Gang Beasts можна придбати зі знижкою у 50% / світлина з порталу StopGame
ФайтингЖанр відеоігор, основою ігрового процесу якого є поєдинок у рукопашному бою між суперниками в межах обмеженого простору. Головною особливістю файтингів є їх націленість на змагання, а не на співпрацю гравців, що робить ігри цього жанру ідеальними для кіберспортивних змагань.
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