У онлайн-магазині Steam розпочався тематичний розпродаж файтингів. Відеоігри зі знижками до 84% можна буде придбати до 16 листопада.

У магазині Steam розпочався черговий тематичний розпродаж. Цього разу придбати зі знижками можна різноманітні файтинги. Також розробники цих ігор будуть проводити тематичні трансляції на платформі Steam.

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Придбати за зниженою ціною можна – як нові релізи, так і велику кількість класичних ігор. Тематичний розпродаж файтингів у крамниці Steam завершиться 16 листопада о 20:00.

Зі знижкою можна придбати такі файтинги:

SOULCALIBUR VI – 144 гривні (-84%)

Injustice 2 – 174 гривні (-75%)

JUMP FORCE – 225 гривень (-75%)

Marvel vs. Capcom: Infinite – 274 гривні (-75%)

Mortal Kombat X – 69 гривень (-75%)

TEKKEN 7 – 135 гривень (-75%)

WWE 2K20 – 212 гривень (-75%)

DEAD OR ALIVE 6 – 209 гривень (-70%)

Street Fighter V – 179 гривень (-60%)

Gang Beasts – 139 гривень (-50%)

WWE 2K BATTLEGROUNDS – 449 гривень (-40%)

Streets of Rage 4 – 230 гривень (-30%)

Кумедну гру Gang Beasts можна придбати зі знижкою у 50% / світлина з порталу StopGame