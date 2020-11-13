В онлайн-магазине Steam началась тематическая распродажа файтингов. Видеоигры со скидками до 84% можно будет приобрести до 16 ноября.

В магазине Steam началась очередная тематическая распродажа. На этот раз приобрести со скидками можно различные файтинги. Также разработчики этих игр будут проводить тематические трансляции на платформе Steam.

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Купить по сниженной цене можно - как новые релизы, так и большое количество классических игр. Тематическая распродажа файтингов в магазине Steam завершится 16 ноября в 20:00.

Со скидкой можно приобрести такие файтинги:

SOULCALIBUR VI – 144 гривны (-84%)

Injustice 2 – 174 гривны (-75%)

JUMP FORCE – 225 гривен (-75%)

Marvel vs. Capcom: Infinite – 274 гривны (-75%)

Mortal Kombat X – 69 гривен (-75%)

TEKKEN 7 – 135 гривен (-75%)

WWE 2K20 – 212 гривен (-75%)

DEAD OR ALIVE 6 – 209 гривен (-70%)

Street Fighter V – 179 гривен (-60%)

Gang Beasts – 139 гривен (-50%)

WWE 2K BATTLEGROUNDS – 449 гривен (-40%)

Streets of Rage 4 – 230 гривен (-30%)

Забавную игру Gang Beasts можно приобрести со скидкой в 50% / фотография с портала StopGame