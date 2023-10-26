Українська гривня під загрозою: Steam поступово відмовляється від регіональних цін
Valve вирішила більше не підтримувати регіональні валюти в Steam для Аргентини й Туреччини. Вже з 20 листопада 2023 року песо й ліру замінять на американські долари.
В українських геймерів виникло логічне питання, чи не варто очікувати такого ж кроку й щодо української гривні. Детальніше – у матеріалі 24 Каналу.
Варте уваги Географія геймера: з яких країн походять культові відеоігри
Відмова від регіональних валют
Зміна регіональної валюти в Аргентині й Туреччині на долари США – частина оновленої політики ціноутворення Steam зі створенням двох нових регіонів: LATAM – USD (Латинська Америка, зокрема Аргентина) та MENA – USD (Близький Схід і Північна Африка, зокрема Туреччина).
Стандартна валюта внутрішньоігрових транзакцій у цих країнах також зміниться на долари США, а активні підписки в аргентинських песо й турецьких лірах автоматично завершаться в кінці терміну їхньої дії. Окрім Аргентини й Туреччини ще 25 країн Латинської Америки, Близького Сходу та Північної Африки перейдуть на долари.
LATAM – USD:
- Беліз,
- Сальвадор,
- Гватемала,
- Гондурас,
- Нікарагуа,
- Панама,
- Аргентина,
- Болівія,
- Еквадор,
- Гаяна,
- Парагвай,
- Суринам,
- Венесуела.
MENA – USD:
- Бахрейн,
- Єгипет,
- Ірак,
- Йорданія,
- Ліван,
- Оман,
- Палестина,
- Туреччина,
- Ємен,
- Алжир,
- Лівія,
- Марокко,
- Туніс,
- Судан.
В Steam пояснили відмову від песо та ліри їхньою нестабільністю останніми роками та суттєвими коливаннями валютних курсів в Аргентині й Туреччині. Перехід на долари США забезпечить підвищену стабільність як для гравців, так і розробників.
Чи є загроза для України
Очевидно, що так! Після жовтневого оновлення рекомендованих цін Україна зазнала одного з найбільших стрибків цін на платформі – 61%. Це дані, згідно з рекомендаціями Valve, які видавці давно й вперто ігнорують.
Наприклад, нещодавно Valve собі прорахували, що гра за 60 доларів у США в Україні станом на жовтень мала би коштувати 1 тисячу 125гривень, а 70 доларів – 1 тисячу 315 гривень. Втім, таких цін практично немає.
Нещодавно Activision задерла ціни в середньому до двох тисяч на свої ігри, що згідно з рекомендаціями Valve, є аналогом вартості в понад 100 доларів. А окремі японські видавці, як-от SEGA й Namco Bandai перерахували свої ціни для України, теж далеко вийшовши за межі рекомендованих платформою норм.
SEGA через побоювання стосовно нестабільного курсу гривні навіть зробила Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name недоступною в нашому регіоні. Це відбулося одночасно із відкриттям передзамовлень, щоб українці не змогли купити її дешевше, ніж вона буде на релізі.
До цього додається ще й непередбачуваність курсу гривні через війну, яку проти нашої держави веде Росія. Тож існує величезна імовірність, що українську гривню чекає доля турецької ліри чи аргентинського песо.