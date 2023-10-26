Украинская гривна под угрозой: Steam постепенно отказывается от региональных цен
Valve решила больше не поддерживать региональные валюты в Steam для Аргентины и Турции. Уже с 20 ноября 2023 песо и лиру заменят на американские доллары.
В украинских геймеров возник логичный вопрос, не стоит ли ожидать такого же шага и по отношению к украинской гривне. Детальнее – в материале 24 Канала.
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Отказ от региональных валют
Смена региональной валюты в Аргентине и Турции на доллары США – часть обновленной политики ценообразования Steam с созданием двух новых регионов: LATAM – USD (Латинская Америка, в частности Аргентина) и MENA – USD (Ближний Восток и Северная Африка, в частности Турция).
Стандартная валюта внутриигровых транзакций в этих странах также изменится на доллары США, а активные подписки в аргентинских песо и турецких лирах автоматически завершатся в конце их действия. Кроме Аргентины и Турции, еще 25 стран Латинской Америки, Ближнего Востока и Северной Африки перейдут на доллары.
LATAM – USD:
- Белиз,
- Сальвадор,
- Гватемала,
- Гондурас,
- Никарагуа,
- Панама,
- Аргентина,
- Боливия,
- Эквадор,
- Гайана,
- Парагвай,
- Суринам,
- Венесуэла.
MENA – USD:
- Бахрейн,
- Египет,
- Ирак,
- Иордания,
- Ливан,
- Оман,
- Палестина,
- Турция,
- Йемен,
- Алжир,
- Ливия,
- Марокко,
- Тунис,
- Судан.
В Steam объяснили отказ песо и лиры их нестабильностью в последние годы и существенными колебаниями валютных курсов в Аргентине и Турции. Переход на доллары США обеспечит повышенную стабильность как для игроков, так и для разработчиков.
Есть ли угроза для Украины
Очевидно, что да! После октябрьского обновления рекомендованных цен Украина испытала один из самых больших скачков цен на платформе – 61%. Это данные согласно рекомендациям Valve, которые издатели давно и упорно игнорируют.
Например, недавно Valve себе просчитали, что игра за 60 долларов в США в Украине по состоянию на октябрь должна стоить 1 тысячу 125 гривен, а 70 долларов – 1 тысячу 315 гривен. Впрочем, таких цен практически нет.
Недавно Activision задрала цены в среднем до двух тысяч на свои игры, что согласно рекомендациям Valve является аналогом стоимости более чем в 100 долларов. А отдельные японские издатели, например SEGA и Namco Bandai перечислили свои цены для Украины, тоже далеко выйдя за пределы рекомендованных платформой норм.
SEGA из-за опасений по поводу нестабильного курса гривни даже сделала Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name недоступна в нашем регионе. Это произошло одновременно с открытием предзаказов, чтобы украинцы не смогли купить его дешевле, чем она будет на релизе.
К этому прибавляется еще и непредсказуемость курса гривны из-за войны, которую против нашего государства ведет Россия. Так что существует огромная вероятность, что украинскую гривну ждет судьба турецкой лиры или аргентинского песо.