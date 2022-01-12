У Steam вийде головоломка, в якій потрібно зламувати замки з різних відеоігор

У крамниці Steam з'явилася сторінка нестандартної гри з назвою Museum of Mechanics: Lockpicking. У цій головоломці геймерам потрібно зламувати замки з різноманітних відеоігор.

Напевно, всі геймери стикалися у відеоіграх з різноманітними замками, які потрібно зламувати чи розблоковувати. Зазвичай подібний ігровий елемент реалізований доволі просто, щоправда, немало розробників перетворюють його на окрему невелику гру зі своєю концепцією.

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Саме за збір подібних механік й взялися представники студії Dim Bulb Games. Річ у тім, що вони створили повноцінну гру, яку наповнили чималою кількістю замків, які з'являлися в різноманітних популярних відеоіграх.

Називається вона Museum of Mechanics: Lockpicking, а в крамниці Steam її реліз має відбутися вже 13 січня. Додамо, що перша повноцінна версія гри вийшла ще в серпні 2020 року, щоправда, лише на Itch.io – ресурсі, який призначений для розміщення подібних інді-проєктів.

Трейлер відеогри Museum of Mechanics: Lockpicking: відео

Варто відзначити, що за цей час розробники встигли серйозно оновити свій проєкт. Автори написали, що в сервісі Steam вийде версія відеогри з покращеною графікою, підтримкою досягнень, таблицею рекордів зі всесвітнім рейтингом, а також з чималою кількістю нових замків.

На думку авторів Museum of Mechanics: Lockpicking, цільова аудиторія їхньої відеогри – геймдизайнери, які хочуть ознайомитися з роботою механіки злому в різних проєктах. Тобто представники Dim Bulb Games створили не лише цікаву гру для геймерів, а й прекрасний інструмент для розробників. Можливо, завдяки їхній вражаючій колекції, деякі старі ідеї та концепції зможуть отримати ще один шанс.

Наостанок відзначимо, що гра Museum of Mechanics: Lockpicking вийде лише на PC, а також тільки в сервісі Steam. Точної ціни розробники поки не назвали, хоча деякі джерела стверджують, що відеогра буде коштувати 10 доларів (понад 250 гривень).

Відеогра Museum of Mechanics: Lockpicking / Фото з крамниці Steam