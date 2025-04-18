Stellar Blade – одна з найкращих ігор 2024 року, стала величезним успіхом для творців з Shift Up, а особливо для їхнього засновника та CEO Кім Хьонг Те, повідомляє 24 Канал з посиланням на Forbes.

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Шалений успіх та величезні гроші

Ексклюзивний проєкт для PlayStation 5 розповідає історію Єви – десантниці, якій доручено врятувати людство від заполонивших планету істот, що називаються Найтіба.

Трейлер гри: дивіться відео

Проєкт отримав чималу любов геймерів і попри деякі скандали на релізі, став немислимим фінансовим успіхом для своїх розробників та видавців.

Зокрема, як показав звіт Forbes, засновник та CEO Shift Up Кім Хьонг Те тепер є одним із 50 найбагатших людей Республіки Кореї з дивовижними статками, оціненими у 725 мільйонів доларів.

Звісно, всі ці кошти йому принесла не лише Stellar Blade, адже Shift Up також створила "гача-гру" Goddess of Victory: Nikke, доходи від якої станом на березень 2025 року склали понад 1 мільярд доларів.

Одначе і Єва ще не сказала своє останнє слово, адже у червні 2025 року Stellar Blade завітає на ПК де отримає ексклюзивний контент, ще більше поповнивши банківські рахунки Хьонг Те.