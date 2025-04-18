Stellar Blade – одна из лучших игр 2024 года, стала огромным успехом для создателей из Shift Up, а особенно для их основателя и CEO Ким Хьонг Те, сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes.

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Огромный успех и огромные деньги

Эксклюзивный проект для PlayStation 5 рассказывает историю Евы – десантницы, которой поручено спасти человечество от заполонивших планету существ, называемых Найтиба.

Трейлер игры: смотрите видео

Проект получил немалую любовь геймеров и несмотря на некоторые скандалы на релизе, стал немыслимым финансовым успехом для своих разработчиков и издателей.

В частности, как показал отчет Forbes, основатель и CEO Shift Up Ким Хьонг То теперь является одним из 50 самых богатых людей Республики Кореи с удивительным состоянием, оцененным в 725 миллионов долларов.

Конечно, все эти средства ему принесла не только Stellar Blade, ведь Shift Up также создала "гача-игру" Goddess of Victory: Nikke, доходы от которой по состоянию на март 2025 года составили более 1 миллиарда долларов.

Однако и Ева еще не сказала свое последнее слово, ведь в июне 2025 года Stellar Blade посетит ПК где получит эксклюзивный контент, еще больше пополнив банковские счета Хьонг Те.