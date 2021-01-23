Стрімер з нікнеймом buckkerz опинився у центрі гучного скандалу через жорстоке поводження з малолітнім сином. Він одразу ж видалив свій канал на Twitch, але користувачі встигли зберегти відео.

Користувачі у твіттері активно поширюють відео зі стріму buckkerz. Геймер дуже бурхливо відреагував на програний матч, а під його "гарячу руку" потрапив малолітній син. Здається, зустрічі з представниками компетентних органів йому не уникнути.

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Стрімер buckkerz проводив пряму трансляцію з відеогри Madden NFL 21, а на руки він посадив свого малолітнього сина. Після програного матчу стрімер просто "вибухнув": геймпад полетів кудись у сторону столу й розбився, а сам геймер почав кричати й використовувати нецензурну лексику. Все це він робив з маленькою дитиною на руках, тому й не дивно, що малюк злякався й почав плакати.

Стрімер помітив це й дуже грубо пересадив свого сина на сусідній стілець, але дитина все одно продовжила плакати. Тому buckkerz знайшов "дуже педагогічний" вихід із цієї ситуації – просто закричати "заткнись". Все це відбувалося на очах у численної кількості глядачів. Зрозуміло, що buckkerz вже встиг видалити свій канал з Twitch й заблокувати доступ до своїх соціальних мереж.

Користувачі змогли зберегти відео з цим шокуючим моментом, а також вже активно його поширюють у мережі. Вони хочуть звернути увагу спільноти на цю ситуацію й вже навіть змогли дізнатися деяку інформацію про цього стрімера. Здається, громада доб'ється свого, а стрімер зустрінеться з відповідними органами.

Дивіться відео з цим шокуючим моментом

This disgusting person is named Edward "Buck" Watkins of South Boston, Virginia. pic.twitter.com/jLxLNqIM12 — Brittany (@Brittany3l) January 22, 2021