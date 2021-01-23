Жестокое обращение с детьми: стример с Twitch оказался в центре громкого скандала – видео
Стример с никнеймом buckkerz оказался в центре громкого скандала из-за жестокого обращения с малолетним сыном. Он сразу же удалил свой канал на Twitch, но пользователи успели сохранить видео.
Пользователи в твиттере активно распространяют видео со стрима buckkerz. Геймер очень бурно отреагировал на проигранный матч, а под его "горячую руку" попал малолетний сын. Кажется, встречи с представителями компетентных органов ему не избежать.
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Стример buckkerz проводил прямую трансляцию из видеоигры Madden NFL 21, а на руки он взял своего малолетнего сына. После проигранного матча стример просто "взорвался": геймпад полетел куда-то в сторону стола и разбился, а сам геймер начал кричать и использовать нецензурную лексику. Все это он делал с маленьким ребенком на руках, поэтому неудивительно, что малыш испугался и начал плакать.
Стример заметил это и очень грубо пересадил своего сына на соседний стул, но ребенок все равно продолжил плакать. Поэтому buckkerz нашел "очень педагогический" выход из этой ситуации – просто закричать "заткнись". Все это происходило на глазах у немалого количества зрителей. Понятно, что buckkerz уже успел удалить свой канал с Twitch и заблокировать доступ к своим социальным сетям.
Пользователи смогли сохранить видео с этим шокирующим моментом, а также уже активно его распространяют в сети. Они хотят обратить внимание общественности на эту ситуацию и уже даже смогли узнать некоторую информацию об этом стримере. Кажется, общество добьется своего, а стример встретится с соответствующими органами.
Смотрите видео с этим шокирующим моментом
TwitchПлатформа для видеотрансляций, которая принадлежит одной из дочерних компаний Amazon. Сервис создали еще в 2011 году, а сейчас он один из самых популярных в этой сфере. Специализируется на потоковой трансляции геймплея видеоигр, киберспортивных турниров, креативного контента и музыкальных выступлений. Содержание можно посмотреть в прямом эфире или в формате видео.
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