Стример с никнеймом buckkerz оказался в центре громкого скандала из-за жестокого обращения с малолетним сыном. Он сразу же удалил свой канал на Twitch, но пользователи успели сохранить видео.

Пользователи в твиттере активно распространяют видео со стрима buckkerz. Геймер очень бурно отреагировал на проигранный матч, а под его "горячую руку" попал малолетний сын. Кажется, встречи с представителями компетентных органов ему не избежать.

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Стример buckkerz проводил прямую трансляцию из видеоигры Madden NFL 21, а на руки он взял своего малолетнего сына. После проигранного матча стример просто "взорвался": геймпад полетел куда-то в сторону стола и разбился, а сам геймер начал кричать и использовать нецензурную лексику. Все это он делал с маленьким ребенком на руках, поэтому неудивительно, что малыш испугался и начал плакать.

Стример заметил это и очень грубо пересадил своего сына на соседний стул, но ребенок все равно продолжил плакать. Поэтому buckkerz нашел "очень педагогический" выход из этой ситуации – просто закричать "заткнись". Все это происходило на глазах у немалого количества зрителей. Понятно, что buckkerz уже успел удалить свой канал с Twitch и заблокировать доступ к своим социальным сетям.

Пользователи смогли сохранить видео с этим шокирующим моментом, а также уже активно его распространяют в сети. Они хотят обратить внимание общественности на эту ситуацию и уже даже смогли узнать некоторую информацию об этом стримере. Кажется, общество добьется своего, а стример встретится с соответствующими органами.

Смотрите видео с этим шокирующим моментом

This disgusting person is named Edward "Buck" Watkins of South Boston, Virginia. pic.twitter.com/jLxLNqIM12 — Brittany (@Brittany3l) January 22, 2021