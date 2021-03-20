Стрімер Call of Duty: Warzone вразив мережу, граючи в шутер на французькому багеті – відео

Відомий стрімер, що використовує "альтернативні" контролери знову взявся за старе. Цього разу він зумів зіграти в популярний шутер на французькому багеті. Неймовірне відео – у матеріалі.

Фанати серії Call of Duty, мабуть, геймери з найбільшою фантазією. Адже це не вперше, коли ми бачимо як в іграх серії використовують дивні та нестандартні контролери: від сопілки до піаніно.

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Відомий у колах шанувальників нестандартного підходу до проходження відеоігор стрімер Rudeism знову вразив мережу своєю винахідливістю. Цього разу геймер вирішив зіграти у популярний батл-рояль шутер Call of Duty: Warzone, використавши замість геймпаду легендарний хлібобулочний виріб – французький багет.

Кліпом зі свого останнього стріму поділився сам Rudeism на платформі Reddit. В кліпі ми бачимо гравця, який тримає багет з дротами та кнопками, що виходять з нього. Поки він тримає батон як зброю, гра реагує на його рухи, та дозволяє йому швидко зорієнтуватися в оточенні. Гравець швидко рухається, хапає рушницю та зістрибуючи з балкона надзвичайно точно стріляє у ворожого персонажа та навіть вбиває його за допомогою свого багета.

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А у наступному кліпі опонент навіть розпочав стрілянину першим і мав у ній суттєву перевагу, проте стрімер швидко зорієнтувався у просторі та здійснив точний постріл в голову, якому можуть позаздрити навіть гравці зі "звичайними" контролерами. Уявіть собі реакцію гравця, що отримав кулю, якби він дізнався, що програв перестрілку геймерові в якого замість мишки та клавіатури чи геймпаду – звичайнісінький французький багет.

У коментарях стрімер пояснив, як працює його альтернативний контролер для Call of Duty: Warzone. Багет наповнений жменею кнопок, гіроскопом та невеликою кількістю клейкої стрічки. Такий контролер витримав близько 8 годин ігрового процесу, перш ніж розвалитися, що теж досить дивовижно.

Гіроскоп – пристрій, здатний реагувати на зміну орієнтації основи, на якій його встановлено. Встановлений на багеті він фактично дозволяв стрімерові цілитись батоном, ніби автоматом.

Раніше Rudeism пограв у популярну rogue-like гру Hades, використавши один з її головних символів – гранат. З нетерпінням чекатимемо від новозеландського стрімера ще більше нових дивакуватих способів грати у відеоігри.