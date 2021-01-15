Стрімер з нікнеймом Nathan втратив за одну ніч одразу всіх своїх підписників на Twitch. Користувачі вважають, що це просто баг, а представники платформи поки не коментують цю ситуацію.

Сервіс Twitch продовжує розчаровувати геймерів із всього світу. Більшість користувачів вже навіть звикла до неоднозначних та дивних банів на цій платформі. Але цей випадок унікальний, бо за одну ніч у стрімера Nathan зникли всі його підписники.

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Nathan важко назвати популярним стрімером на платформі Twitch, але за два роки він зібрав непогану аудиторію глядачів. Зазвичай Nathan стрімив Minecraft, а за цей час на його канал підписалося понад 20 тисяч користувачів. Не так й багато, але аудиторія, яку він заробив своєю працею. Варто відзначити, що на платформі Twitch також є система платних підписок, які не варто плутати з простими підписками. Nathan залишився саме без звичайних підписників.

Хлопець дуже засмутився, тому вирішив звернутися до представників платформи Twitch через свій твіттер, Nathan написав наступне:

Привіт, твіттер! Мене звуть Натан, я 16-річний стрімер з Twitch. Абсолютно несподівано я втратив понад 21 тисячу підписників, яких збирав два роки. Я втратив підписки від Tubbo й багатьох інших відомих контент-мейкерів. Будь ласка, TwitchSupport.

Кількість підписників у Nathan після "містичного" зникнення / світлина з твіттера Nathan

Представники платформи Twitch нічого не відписали у коментарях під постом Nathan. Весь свій останній стрім він намагався розібратися з цією проблемою, але точну причину так й не зміг встановити. Шанувальники Nathan та інші стрімери допомогли йому відновити кількість підписників до 18 тисяч, але це все одно менше, ніж було декілька днів тому.

В один момент до Nathan на трансляцію завітав популярний стрімер Tubbo, який подарував одразу 100 платних підписок (ціна однієї 5 доларів) глядачам цього каналу. Зазначимо, що кошти з платних підписок стрімер та платформа ділять між собою. Тоді вже підліток й не зміг стримати емоцій та розплакався. Він подякував Tubbo та всім користувачам, які підписалися на його канал знову. Здається, у цієї історії буде щасливий фінал, але без допомоги Twitch.