Стример с никнеймом Nathan потерял за одну ночь сразу всех своих подписчиков на Twitch. Пользователи считают, что это просто баг, а представители платформы пока не комментируют эту ситуацию.

Сервис Twitch продолжает разочаровывать геймеров со всего мира. Большинство пользователей уже даже привыкло к неоднозначным и странным банам на этой платформе. Но этот случай уникальный, потому что за одну ночь в стримера Nathan исчезли все его подписчики.

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Nathan трудно назвать популярным стримером на платформе Twitch, но за два года он собрал неплохую аудиторию зрителей. Обычно Nathan стримил Minecraft, а за это время на его канал подписалось более 20 тысяч пользователей. Не так много, но аудитория, которую он заработал своим трудом. Стоит отметить, что на платформе Twitch также имеется система платных подписок, которые не стоит путать с простыми подписками. Nathan остался именно без обычных подписчиков.

Парень очень расстроился, поэтому решил обратиться к представителям платформы Twitch через свой твиттер, Nathan написал следующее:

Привет, твиттер! Меня зовут Натан, я 16-летний стример с Twitch. Совершенно неожиданно я потерял более 21 тысячи подписчиков, которых собирал два года. Я потерял подписки от Tubbo и многих других известных контент-мейкеров. Пожалуйста, TwitchSupport.

Количество подписчиков в Nathan после "мистического" исчезновения / фотография из твиттера Nathan

Представители платформы Twitch ничего не отписали в комментариях под постом Nathan. Весь свой последний стрим он пытался разобраться с этой проблемой, но точную причину так и не смог установить. Поклонники Nathan и другие стримеры помогли ему восстановить количество подписчиков до 18 тысяч, но это все равно меньше, чем было несколько дней назад.

В один момент к Nathan на трансляцию заглянул популярный стример Tubbo, который подарил сразу 100 платных подписок (цена одной 5 долларов) зрителям этого канала. Отметим, что средства из платных подписок стример и платформа делят между собой. Тогда уже подросток и не смог сдержать эмоций и расплакался. Он поблагодарил Tubbo и всех пользователей, которые подписались на его канал снова. Кажется, в этой истории будет счастливый финал, но без помощи Twitch.