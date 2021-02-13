Стрімер примудрився грати в Hades, використовуючи гранат як геймпад

Популярний ютубер та стрімер Rudeism пристосував справжній гранат для гри в відомий rouguelike. Подробиці у матеріалі.

Серед геймерів існує безліч гравців, які обожнюють додавати до проходження ігор елементи незвичайних челенджів чи то спідрани, чи то використання незвичних контролерів.

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Стрімер під нікнеймом Rudeism, що якраз відомий своєю любов'ю до знаходження все нових і нових видів контролерів для відеоігор, повернувся до ведення трансляцій після кількамісячної перерви та одразу вразив своїх фанатів. Цього разу чоловік вирішив зіграти у доволі складний rouguelike-хіт – Hades. Проте складності самої гри йому виявилось не достатньо, тому він вирішив ускладнити собі життя та використати гранат замість геймпаду.

У короткому анонсі трохи вище ми бачимо, як контент-мейкер розрізав гранат на 8 частин та приєднав до них дроти. Таким чином шматки гранату будуть реагувати на натискання геймера та імітувати роботу кнопок на геймпаді. Ми досить багато писали про різноманітні дивні "геймпади": від сопілки у Call of Duty до рухів власного тіла у World of Warcraft, проте Rudeism, здається, перевершив їх всіх.

За словами стрімера, після кількох годин звикаєш навіть до такого "геймпаду" і граєш навіть не помічаючи дискомфорту, а найбільші складнощі викликали ухиляння від ворожих атак та постійно вологі пальці.

Проте це не найдивніший спосіб гри, який використовував Rudeism. Два роки тому він вигадав альтернативний спосіб контролю персонажа у популярному інді-проєкті про пригоди підступного птаха – Untitled Goose Game. Тоді стрімеру вдалося просто таки "вжитися" в роль гусака для проходження гри. Використовуючи власну кмітливість, він пристосував ласти для переміщення рівнем, гумовий пташиний дзьоб із вбудованим мікрофоном для керування "гаканням" гусака та навіть приєднав дроти до покривала так, щоб його рух контролював рух крил птаха.

Оскільки новозеландський стрімер повернувся до активного ведення трансляцій, то з нетерпінням чекаємо від нього ще більше нових дивакуватих способів грати у відеоігри.