У трансляції на Twitch, покликаній висміяти недавню тенденцію, стрімер Sodapoppin знищив коробку вінтажних карток покемонів вартістю понад 20 тис. доларів.

Останнім часом карти Pokemon стали трендом на заході, особливо на таких платформах, як YouTube, Twitter і Twitch. Багато людей з подивом виявили яку цінність можуть мати певні карти покемонів, а найбільш азартним в цій справі є відкриття так званих "бустерів". Різноманітні контент-мейкери купують рідкісні набори "бустерів" та відкривають пачки карток у своїх відео та прямих трансляціях. Стрімер Sodapoppin вирішив висміяти цю тенденцію, провівши один з найнеоднозначніших стрімів на Twitch за останній час.

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Деякі з найпопулярніших наборів карт для покемонів, стали ще популярнішими через підвищення уваги до них з боку популярних контент-мейкерів, що відповідно зумовило зростання їх вартості. Певні коробки карт Pokemon продаються за неймовірні суми. Це зумовлено величезною кількістю колекціонерів цих карток по всьому світу, а також їх гігантським азартом, адже ти ніколи не знаєш які саме картки потраплять тобі в руки. Існує ймовірність, що потративши скажімо $5 тис. на "бустери" ти знайдеш у них якісь особливо рідкісні картки та не тільки відіб'єш власні витрати, а ще й залишишся в плюсі на кілька тисяч або й десятки тисяч доларів. Зокрема, одна з найраритетніших версій набору під назвою "Team Rocket" обійшлася стрімеру Sodapoppin у суму близько 20 тисяч доларів.

Бустери карток з набору Team Rocket / скріншот з YouTube

Проте, на відміну від інших стрімерів, Ченс (справжнє ім'я Sodapoppin) не збирався колекціонувати картки чи заробити на їх продажі опісля. Він вирішив знищити коштовну коробку старовинних карт Pokemon, задля того аби висміяти цю тенденцію та засудити азартність подібних товарів, першочергово призначених для дітей.

Популярний стрімер дуже творчо підходив до способів знищення карток, використовуючи власноруч змайстроване "колесо руйнування" на якому були найрізноманітніші види розправи. Наприклад, рідкісну голографічну карту "Dark Raichu" вартістю 5 тис. доларів було занурено у склянку вщент наповнену лубрикантом, а голографічну картку "Dark Slowbro", оцінену в $3 тис., було вщент спалено вогнеметом виробництва "The Boring Company" Ілона Маска.

Перша частина хайлайтів стріму

Думки глядачів трансляції та користувачів Reditt щодо цього вчинку розділилися. Деякі шлють прокльони в адресу стрімера через таке марнотратство та знущання зі спільноти фанатів Pokemon Trade Game, а деякі навпаки підтримують Ченса у його сатиричному висміюванні та дякують за подаровані емоції. Запис трансляції на Twitch всього лише за день набрав близько 1,5 млн переглядів. Отже, точно можна сказати одне, дивитись як тисячі доларів, нехай і в еквіваленті карток, згорають чи змішуються з багнюкою досить весело і болісно водночас.