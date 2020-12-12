В трансляции на Twitch, призванной высмеять недавнюю тенденцию, стример Sodapoppin уничтожил коробку винтажных карточек покемонов стоимостью более 20 тыс. долларов.

В последнее время карты Pokemon стали трендом на западе, особенно на таких платформах, как YouTube, Twitter и Twitch. Многие люди с удивлением обнаружили какую ценность могут иметь определенные карты покемонов, а наиболее азартным в этом деле является открытие так называемых "бустеров". Различные контент-мейкеры покупают редкие наборы "бустеров" и открывают пачки карт в своих видео и прямых трансляциях. Стример Sodapoppin решил высмеять эту тенденцию, проведя один из самых неоднозначных стримов на Twitch за последнее время.

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Некоторые из самых популярных наборов карт для покемонов, стали еще популярнее из-за повышения внимания к ним со стороны популярных контент-мейкеров, что в соответствии обусловило рост их стоимости. Определенные коробки карт Pokemon продаются за баснословные суммы. Это обусловлено огромным количеством коллекционеров этих карточек по всему миру, а также их гигантским азартом, ведь ты никогда не знаешь какие именно карточки попадут тебе в руки. Существует вероятность, что, потратив, скажем $ 5 тыс. на "бустеры" ты найдешь в них какие-то особо редкие карты и не только отобьешь собственные расходы, но и останешься в плюсе на несколько тысяч или несколько десятков тысяч долларов. В частности, одна из раритетных версий набора под названием "Team Rocket" обошлась стримеру Sodapoppin в сумму около 20 тысяч долларов.

Бустеры карточек из набора Team Rocket / скриншот с YouTube

Однако, в отличие от других стримеров, Ченс (настоящее имя Sodapoppin) не собирался коллекционировать карточки или заработать на их последующей продаже. Он решил уничтожить ценную коробку старинных карт Pokemon, для того чтобы высмеять эту тенденцию и осудить азартность подобных товаров, в первую очередь предназначенных для детей.

Популярный стример очень творчески подходил к способам уничтожения карточек, используя собственноручно смастеренное "колесо разрушения", на котором были самые разнообразные виды расправы. Например, редкую голографическую карту "Dark Raichu" стоимостью 5 тыс. долларов он погрузил в стакан полностью наполненный лубрикантом, а голографическую карточку "Dark Slowbro", оцененную в $ 3 тыс., полностью сжег огнеметом производства "The Boring Company" Илона Маска.

Первая часть хайлайтов стрима

Мнения зрителей трансляции и пользователей Reditt об этом поступке разделились. Некоторые шлют проклятия в адрес стримера из-за расточительства и издевок над сообществом фанатов Pokemon Trade Game, а некоторые наоборот поддерживают Чэнса в его сатирическом высмеивании и благодарят за подаренные эмоции. Запись трансляции на Twitch всего лишь за день набрала около 1,5 млн просмотров. А значит точно можно сказать одно, смотреть как тысячи долларов, пусть и в эквиваленте карточек, сгорают или смешиваются с грязью – довольно весело и мучительно одновременно.