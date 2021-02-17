Стрімер із нікнеймом KillaMfCam опинився у центрі дуже гучного скандалу. Він не стримав емоцій після поразки й вже встиг отримати блокування за свою бурхливу реакцію.

Ми вже розповідали вам про горе-батьків, які полюбляють стрімити разом зі своїми дітьми. Вони роблять це для створення домашньої та затишної атмосфери на своїх трансляціях. Щоправда, достатньо програти лише один матч у відеогрі, щоб вся ця атмосферність зникла та всі зрозуміли, які вони батьки насправді.

До теми Жорстоке поводження з дітьми: стрімер з Twitch опинився у центрі гучного скандалу – відео

Цього разу героєм подібної історії став стрімер із нікнеймом KillaMfCam. Стрімив він на платформі Twitch, а грав зазвичай у популярну відеогру Escape from Tarkov. У своєму профілі KillaMfCam написав, що він "геймер за вдачею, стрімер заради розваги". Нічого незвичайного, але на одному зі своїх останніх стрімів він показав як потрібно стрімити "заради розваги".

Розповів про цю ситуацію користувач із нікнеймом Frizzable у своєму твіттері. Під час одного матчу в Escape from Tarkov ці двоє зіштовхнулися, але переможцем вийшов саме Frizzable. Він вирішив зайти на трансляцію до KillaMfCam та подякувати за гру, але став свідком жахливої ситуації. Він навіть нічого не зміг написати у чат, бо отримав перманентний бан на каналі у KillaMfCam, бо просто вбив його у відеогрі. Сам Frizzable так описує цю ситуацію:

Я вбив цього хлопця у Таркові, а потім вирішив зайти на його потік, коли я знайшов його, то помітив, як він сказав своєму синові чи братові, що він збирається "зламати йому шию", якщо він не покине кімнату.

Виявилося, що це був його малолітній син, якому лише 4 роки. Виправдати таку поведінку просто неможливо. Адміністрація платформи оперативно видалила цей вірусний кліп, а також заблокувала канал користувача KillaMfCam.

Поки невідомо, чи зможе він стрімити у майбутньому, бо представники Twitch не вказали термін блокування. Також відомо, що деякі користувачі вже встигли звернутися у поліцію, а відео вже переглянуло понад 100 тисяч глядачів. Напевно, зустрічі з представниками компетентних органів цьому стрімеру вже не уникнути. Ми не підтримуємо таку поведінку, а також впевнені, що такі громадяни повинні нести відповідальність за подібну поведінку.

Жахливий момент за участю KillaMfCam та його сина – відео 16+

TW // CHILD ABUSE



I killed this guy in Tarkov and then proceeded to tune into his stream to find him tell his son/brother that he is going to "snap his neck" if he didn't leave his room.



his twitch is https://t.co/Zb5WQnGbfQ



VOD: https://t.co/Wyz9KMKycS



absolute scum. pic.twitter.com/3u7Omargm7 — Frizzable? (@Frizzable) February 16, 2021