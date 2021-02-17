Стример с никнеймом KillaMfCam оказался в центре очень громкого скандала. Он не сдержал эмоций после поражения и уже успел получить блокировку за свою бурную реакцию.

Мы уже рассказывали вам о горе-родителях, которые любят стримить вместе со своими детьми. Они делают это для создания домашней и уютной атмосферы на своих трансляциях. Правда, достаточно проиграть только один матч в видеоигре, чтобы вся эта атмосферность исчезла и все поняли, какие они родители на самом деле.

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На этот раз героем подобной истории стал стример с никнеймом KillaMfCam. Стримил он на платформе Twitch, а играл обычно в популярную видеоигру Escape from Tarkov. В своем профиле KillaMfCam написал, что он "геймер по натуре, стример ради развлечения". Ничего необычного, но на одном из своих последних стримов он показал как нужно стримить "ради развлечения".

Рассказал об этой ситуации пользователь с никнеймом Frizzable в своем твиттере. Во время одного матча в Escape from Tarkov эти двое столкнулись, но победителем вышел именно Frizzable. Он решил зайти на трансляцию к KillaMfCam и поблагодарить за игру, но стал свидетелем ужасной ситуации. Он даже ничего не смог написать в чат, поскольку получил перманентный бан на канале в KillaMfCam, потому что просто убил его в видеоигре. Сам Frizzable так описывает эту ситуацию:

Я убил этого парня в Таркове, а потом решил зайти на его поток, когда я нашел его, то заметил, как он сказал своему сыну или брату, что он собирается "сломать ему шею", если он не покинет комнату.

Оказалось, что это был его малолетний сын, которому всего 4 года. Оправдать такое поведение просто невозможно. Администрация платформы оперативно удалила этот вирусный клип, а также заблокировала канал пользователя KillaMfCam.

Пока неизвестно, сможет ли он стримить в будущем, так как представители Twitch не указали срок блокировки. Также известно, что некоторые пользователи уже успели обратиться в полицию, а видео уже посмотрело более 100 тысяч зрителей. Наверное, встречи с представителями компетентных органов этому стримеру уже не избежать. Мы не поддерживаем такое поведение, а также уверены, что такие граждане должны нести ответственность за подобное поведение.

Ужасный момент с участием KillaMfCam и его сына – видео 16+

TW // CHILD ABUSE



I killed this guy in Tarkov and then proceeded to tune into his stream to find him tell his son/brother that he is going to "snap his neck" if he didn't leave his room.



his twitch is https://t.co/Zb5WQnGbfQ



VOD: https://t.co/Wyz9KMKycS



absolute scum. pic.twitter.com/3u7Omargm7 — Frizzable? (@Frizzable) February 16, 2021