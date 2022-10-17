Скандальний стрім наразі недоступний на особистих сторінках дівчини, але окремі фрагменти постять користувачі соцмереж. На них помітно, що стримерка справді переживає через жорстоке поводження з боку чоловіка.

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Сімейні проблеми стримерки Amourant

Пряма трансляція 15 жовтня викликала глибоке занепокоєння, оскільки Кейтлін Сіраґуса вперше відверто розповіла, що вона застрягла в токсичному та жорстокому шлюбі.

Вона висунула серію звинувачень проти свого чоловіка, зокрема в тому, що він погрожував вбити її собак, контролює її фінанси, змушує вести еротичні стріми й погрожує, що залишить її без грошей.

В одному з опублікованих роликів Amourant запитує в чоловіка, за що він погрожує вбити її собак. У відповідь він розлючений наказує їй забиратися з їхнього будинку та звинувачує її в брехні.

У стрімі Кейтлін також запевняє, що вона близька до розлучення, й обіцяє це зробити вже невдовзі. За її словами, останньою каплею стали його вимоги прикидатися самотньою те вести еротичні трансляції з гарячої ванни.

Вона також стверджує, що раніше не розголошувала про свій шлюб саме за вказівками чоловіка. Він буцімто сказав, що це зруйнує їхню "бізнес-модель". Тому це трималося в таємниці.