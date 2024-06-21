Стримерка, відома трансляціями з басейну, стала власницею кіберспортивної команди

Одна з найбільш контроверсійних, але при цьому найвідоміших стримерок Twitch оголосила про придбання кіберспортивного колективу та пригрозила колегам по цеху.

Можна як завгодно ставитися до контенту, який продукує Кейтлін Сірагуза, більш відома як Amouranth, але нікуди правди діти – вона одна з найпопулярніших стримерок в Twitch і моделей Onlyfans у світі, інвесторка, власниця кількох бізнесів, а відтепер ще й кіберспортивного колективу.

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Amouranth рветься в кіберспорт

У червні 2023 року, стримерка придбала контрольний пакет акцій команди Wildcard Gaming. Рік потому, Амурант оголосила, що викупила решту часток та тепер є одноосібним власником цього кіберспортивного клубу.

Станом на березень 2024 року статки Сірагузи оцінювались приблизно у 25 мільйонів доларів.

Аби повідомити новину шанувальникам, Кейтлін опублікувала видовищне відео у соціальних мережах.

У ньому окрім іншого вона також глузує над кіберспортивною сценою та розповідає про потенційну конкуренцію зі своїми колегами з Twitch.

, що Wildcard Gaming представлена у багатьох дисциплінах: Dota 2, WoW, Rainbow 6, PUBG Mobile, LoL та Counter-Strike 2.

Анонс придбання Wildcard Gaming: дивитися відео

Зокрема у кадрі з'являється кілька тек, підписаних "Moist" і "Toast", а сама дівчина, тримаючи їх у руках, амбітно заявляє:

Я йду за вами!

Мова вочевидь про команди Moist (належить стримеру Чарльзу Вайту-молодшому, він же MoistCr1TiKaL) та колектив Toast, власником якого є ще один стример – Джеремі Ванг, відомий як Disguised Toast.

Цікаво буде спостерігати за успіхами Wildcard Gaming під егідою нової власниці.