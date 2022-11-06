Кейтлін Сірагуса нещодавно зізналася, що вона заміжня. Ба більше, чоловік по-справжньому знущається з неї – погрожує вбити її собак, а саму дівчину змушує вести еротичні трансляції.

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Новий рекорд підписників Amouranth

Ще одна причина різкого притоку підписників – те, що Amouranth минулого місяця стала найпопулярнішою стримеркою на TwitchCon 2022.

Завдяки підтримці інших стримерів, зокрема xQc, який захищав її, Amouranth взяла невелику перерву в Twitch, перш ніж повернутися до більшої кількості підписників, ніж будь-коли раніше у своїй і без того рекордній кар'єрі.

Після 5-денної перерви у Twitch кількість її підписників продовжувала зростати в геометричній прогресії. За останній місяць 138 тисяч користувачів підписалися на Amouranth, що довело її загальну кількість до понад 6 мільйонів підписників.

Ця нова віха є найвищою кількістю підписників за всю історію стримерки, відомої постійними довгими трансляціями в розділі "Просто спілкуватися" на Twitch.

6 мільйонів підписників ставлять Amouranth на 22 місце в списку підписників Twitch за весь час. Серед жінок-стримерів вона тепер друга після Pokimane з 9,25 мільйона підписників.