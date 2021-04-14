Сценарист Ubisoft Ален Мерсієка вирішив поділитися своїми думками про майбутнє серії Assassin's Creed. Він назвав одразу дві локації, у які хотів би відправити шанувальників серії.

Перша відеогра у серії Assassin's Creed вийшла ще у листопаді 2007 року, а за цей час гравці вже побували у чималій кількості країн. Розробники намагаються щоразу дивувати геймерів та не повторюються, а питанню сетинґу майбутньої відеогри приділяють чимало часу.

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Головний сценарист Assassin's Creed Origins та одночасно один зі сценаристів Valhalla Ален Мерсієка вирішив поділитися своїми думками про майбутнє серії. Він відзначив, що йому дуже подобається історія, тому його могла б зацікавити навіть розповідь про групу воїнів і таємничий орден на острові Мальта. Щоправда, він розуміє, що серія вже давно переросла масштаб звичайного острова, тому навряд чи вийде реалізувати таку ідею.

Ален відзначив, що бачить потенціал у Південній Америці. Йому подобається колоритна та багата місцева культура, а також історія всього регіону. Він додав, що його цікавить чимало історичних періодів – від Інків до іспанських конкістадорів. Ален вибрав би саме Бразилію, хоча схожу тематику вони вже трохи й зачіпали в Assassin’s Creed 4: Black Flag. Нагадаємо, що події цієї відеогри відбуваються на початку 18 століття у Карибському морі на деяких островах (Ямайка, Куба та Багами).

Варто відзначити, що це лише думки Алена, а також навряд чи він став би "зливати" офіційну інформацію. Хоча регіон дійсно дуже цікавий, а серія обов'язково колись має сюди завітати. Сам сценарист навіть відзначив, що історію цього контенту їм потрібно буде ще повністю вивчити. Варто додати, що Бразилія – це дуже великий ринок для розробників відеоігор, який може приносити чималі прибутки.

Компанія Ubisoft поки не анонсувала нову гру у серії Assassin's Creed, бо команда розробників зараз активно працює над сюжетними доповненнями до останньої частини. Цікаво, що деякі інсайдери раніше відзначали, що наступна відеогра буде називатися Warriors, а події мають розгорнутися в Японії епохи Едо.