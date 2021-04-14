Сценарист Ubisoft Ален Мерсиека решил поделиться своими мыслями о будущем серии Assassin's Creed. Он назвал сразу две локации, в которые хотел бы отправить поклонников серии.

Первая видеоигра в серии Assassin's Creed вышла еще в ноябре 2007 года, а за это время игроки уже побывали в немалом количестве стран. Разработчики пытаются каждый раз удивлять геймеров и не повторяются, а вопросу сетинга будущей видеоигры уделяют немало времени.

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Главный сценарист Assassin's Creed Origins и одновременно один из сценаристов Valhalla Ален Мерсиека решил поделиться своими мыслями о будущем серии. Он отметил, что ему очень нравится история, поэтому его мог бы заинтересовать даже рассказ о группе воинов и таинственном ордене на острове Мальта. Правда, он понимает, что серия уже давно переросла масштаб обычного острова, поэтому вряд ли получится реализовать такую идею.

Ален отметил, что видит потенциал в Южной Америке. Ему нравится колоритная и богатая местная культура, а также история всего региона. Он добавил, что его интересует немало исторических периодов – от Инков до испанских конкистадоров. Ален выбрал бы именно Бразилию, хотя похожую тематику они уже немного и затрагивали в Assassin's Creed 4: Black Flag. Напомним, что события этой видеоигры происходят в начале 18 века в Карибском море на некоторых островах (Ямайка, Куба и Багамы).

Стоит отметить, что это только мысли Алена, а также вряд ли он стал бы "сливать" официальную информацию. Хотя регион действительно очень интересный, а серия обязательно когда-то должна сюда заглянуть. Сам сценарист даже отметил, что историю этого контента им нужно будет еще полностью изучить. Стоит добавить, что Бразилия – это очень большой рынок для разработчиков видеоигр, который может приносить немалые доходы.

Компания Ubisoft пока не анонсировала новую игру в серии Assassin's Creed, поскольку команда разработчиков сейчас активно работает над сюжетными дополнениями к последней части. Интересно, что некоторые инсайдеры ранее отмечали, что следующая видеоигра будет называться Warriors, а события должны развернуться в Японии эпохи Эдо.