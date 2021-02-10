Шанувальник додав у гру Super Mario 64 популярну технологію рейтрейсингу. Відеогра, яка вийшла у 1996 році, значно змінилася та стала виглядати сучасно.

Відеогра Super Mario 64 вийшла ще у 1996 році, але й зараз продовжує мати попит серед геймерів. Ми вже розповідали вам про спільноту спідраннерів цієї гри та їх божевільні рекорди. Цього разу історія також цікава, бо геймер вирішив додати у цю відеогру новітню технологію рейтрейсингу.

До теми Понад 20 тисяч спроб: стрімер встановив світовий рекорд у культовій відеогрі – відео

Культова гра Super Mario 64 вийшла ще у дев'яностих, тому графічна складова цього проєкту вже давно застаріла. Саме тому ентузіасти прагнуть "оживити" цю знакову для індустрії відеогру. Цього разу це спробував зробити користувач із нікнеймом Darío, він намагається портувати цю відеогру на PC.

Ентузіаст вирішив додати у цю гру технологію рейтрейсингу чи трасування променів. Варто відзначити, що він змінив Super Mario 64 кардинально, а особливо це помітно на локаціях із водою. Одразу видно, що продемонстрований рівень має кращий вигляд, ніж в оригіналі 1996 року. Найбільше користувачам сподобалися тіні, а також ефект віддзеркалення.

Моддер відзначив, що планує випустити модифікацію, яка дозволить додати у всю гру функцію трасування променів. Також цікаво, що для своєї роботи він використовує новітню відеокарту GeForce RTX 3090, яка коштує понад 70 тисяч гривень.

Геймерам оновлений Super Mario 64 дуже сподобався, а відео вже переглянуло 137 тисяч користувачів. Зазначимо, що компанія Nintendo не полюбляє подібні фанатські роботи, тому майбутнє у цього проєкту зовсім не позитивне. Проте, якщо вам цікаво, то можете слідкувати за роботою цього ентузіаста у його твіттері.

Super Mario 64 із технологією рейтрейсингу (трасування променів) – відео