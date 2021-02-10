Поклонник добавил в игру Super Mario 64 популярную технологию рейтрейсинга. Видеоигра, которая вышла в 1996 году, значительно изменилась и стала выглядеть современно.

Видеоигра Super Mario 64 вышла еще в 1996 году, но и сейчас продолжает пользоваться спросом среди геймеров. Мы уже рассказывали вам о сообществе спидраннеров этой игры и их безумных рекордах. На этот раз история также интересная, потому что геймер решил добавить в эту видеоигру новейшую технологию рейтрейсинга.

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Культовая игра Super Mario 64 вышла еще в девяностых, поэтому графическая составляющая этого проекта уже давно устарела. Именно поэтому энтузиасты стремятся "оживить" эту знаковую для индустрии видеоигру. На этот раз это попытался сделать пользователь с никнеймом Darío, он пробует портировать эту видеоигру на PC.

Энтузиаст решил добавить в игру технологию рейтрейсинга или трассировки лучей. Стоит отметить, что он изменил Super Mario 64 кардинально, особенно это заметно на локациях с водой. Сразу видно, что продемонстрированный уровень имеет лучший вид, чем в оригинале 1996 года. Больше всего пользователям понравились тени, а также эффект отражения.

Моддер отметил, что планирует выпустить модификацию, которая позволит добавить во всю игру функцию трассировки лучей. Также интересно, что для своей работы он использует новейшую видеокарту GeForce RTX 3090, которая стоит более 70 тысяч гривен.

Геймерам обновленный Super Mario 64 очень понравился, а видео уже посмотрели 137 тысяч пользователей. Отметим, что компания Nintendo не жалует подобные фанатские работы, поэтому будущее у этого проекта вовсе не положительное. Однако, если вам интересно, то можете следить за работой этого энтузиаста в его твиттере.

Super Mario 64 с технологией рейтрейсинга (трассировка лучей) – видео