Світ без Бетмена: студія WB Montreal представила сюжетний трейлер гри Gotham Knights

Студія Warner Bros. Montreal продовжує ділитися інформацією про відеогру Gotham Knights. Цього разу розробники представили сюжетний трейлер, який присвячений таємній організації "Суд Сов".

Рік тому студія Warner Bros. Montreal, під час презентації DC FanDome, анонсувала нову відеогру у всесвіті Бетмена, щоправда, не зовсім стандартну. Називається вона Gotham Knights, а присвячена ця гра не головному захиснику Ґотема, а його "родині".

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Річ у тім, що Бетмен та комісар Гордон померли у всесвіті цієї відеогри, а тому на захист міста встали нові супергерої. Розробники відзначили, що геймери можуть зіграти за одного з наступних персонажів: Робін, Бетдівчина, Найтвінг та Червоний Ковпак. У всіх цих героїв будуть свої унікальні прийоми та вміння, а також їх можна буде кастомізувати. Але найцікавіше, що всю відеогру можна буде пройти не лише наодинці, а й в кооперативі на двох. Також важливо відзначити, що сюжетно гра Gotham Knights не пов'язана з серією Batman: Arkham, яку створили розробники з Rocksteady Studios.

Цього ж разу, під час презентації DC FanDome 2021, представники Warner Bros. Montreal вирішили детальніше розповісти про кримінальну організацію "Суд Сов", з якою головним героям потрібно буде стикнутися. А якщо точніше, то інформацією про неї поділився відомий лиходій Пінгвін. Він відзначив, що це не міська легенда, а реально існуюча організація, яка вже тривалий час таємно керує цим містом. На його думку, вся влада завжди знаходилася в руках її членів, а Бетмен та Гордон взагалі ніколи не контролювали Ґотем. Також Пінгвін додав, що протистояти організації "Суд Сов" дуже непросто.

Варто відзначити, що в новому трейлері немає геймплейних кадрів, а також розробники знову не назвали точну дату виходу відеогри Gotham Knights. Відомо лише, що вона має вийти у 2022 році на PC, PlayStation та Xbox.

Сюжетний трейлер відеогри Gotham Knights: відео