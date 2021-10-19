Минулого року гравці Warzone відсвяткували Гелловін спеціальною подією, відомою як The Haunting. Під час неї геймерам був доступний спеціальний ігровий режим Zombie Royale та можливість придбати скіни персонажів фільмів жахів "Пила" та "Техаська різанина бензопилою". Цьогоріч розробники із Raven Software також підготували користувачам подібний контент, що буде доступний у грі від 19 жовтня до 2 листопада.

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Нові скіни

Перш за все геймери зможуть побувати у шкурі двох відомих героїв культових горорів, адже у грі з'являться скіни Гостфейса із франшизи "Крик" та Кролика Френка із "Донні Дарко".

Гостфейс та Кролик Френк у фільмах / колаж games24

Перший набір під назвою "Scream", окрім скіна, буде містити в собі фінішер "Violent End", дармовис у вигляді телефону, годинник "Scary Hours", три легендарних креслення зброї, анімовані емблему та візитну картку. Серед іншого гравці також отримають зброю ближнього бою "Ghost Blade", що нагадує знаковий ніж, яким Гостфейс користувався у фільмах франшизи.

Кролик Френк у Call of Duty / зображення charlieintel.com

Охочі придбати комплект "Донні Дарко" отримають скін Кролика Френка, фінішер "Sky is Falling" та три креслення легендарної зброї. Окрім цього для інших оперативників Warzone також будуть доступні спеціальні комплекти на тематику Гелловіна.

Ігровий режим

Що стосується ігрового процесу, то на геймерів очікує особливий режим, що є свого роду переосмисленням тогорічного Zombie Royale та матиме назву Ghosts of Verdansk. У ньому гравці після смерті перетворюватимуться на привидів, що переслідуватимуть живих оперативників. Привиди, які зможуть вбити інших ще живих гравців та викрадуть їхні душі, зможуть повернутися на поле бою у якості людей.

Привиди Верданську / зображення callofduty.com

Щоб додати цікавості розробники вирішили, що геймерам під час цього всього доведеться ще й слідкувати за власним рівнем страху. Різноманітні фактори можуть викликати його посилення і тоді в оперативників можуть початися жахні галюцинації.

Трейлер The Haunting 2021



Слід зазначити, що торішня подія стала однією з найулюбленіших серед шанувальників Warzone і багато з них з нетерпінням очікували саме Гелловіну, щоб знову отримати подібні емоції. Чи залишаться геймери задоволеними цьогоріч дізнаємося вже зовсім скоро.