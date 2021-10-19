В прошлом году игроки Warzone отпраздновали Хэллоуин специальным событием, известным как The Haunting. Во время него геймерам был доступен специальный игровой режим Zombie Royale и возможность приобрести скины персонажей фильмов ужасов "Пила" и "Техасская резня бензопилой". В этом году разработчики из Raven Software также подготовили пользователям подобный контент, который будет доступен в игре от 19 октября по 2 ноября.

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Новые скины

Прежде всего геймеры смогут побывать в шкуре двух известных героев культовых ужастиков, ведь в игре появятся скины Гостфейса из франшизы "Крик" и Кролика Фрэнка из "Донни Дарко".

Гостфейс и Кролик Фрэнк в фильмах / коллаж games24

Первый набор под названием "Scream", кроме скина, будет включать в себя финишер "Violent End", брелок в виде телефона, часы "Scary Hours", три легендарных чертежа оружия, анимированные эмблему и визитную карточку. Среди прочего игроки также получат оружие ближнего боя "Ghost Blade", напоминающее знаковый нож, которым Гостфейс пользовался в фильмах франшизы.

Кролик Фрэнк в Call of Duty / изображение charlieintel.com

Желающие приобрести комплект "Донни Дарко" получат скин Кролика Фрэнка, финишер "Sky is Falling" и три чертежа легендарного оружия. Кроме этого для других оперативников Warzone также будут доступны специальные комплекты на тематику Хэллоуина.

Игровой режим

Что касается игрового процесса, то геймеров ожидает особый режим, являющийся своего рода переосмыслением прошлогоднего Zombie Royale, который будет называться Ghosts of Verdansk. В нем игроки после смерти превратятся в призраков, что будут преследовать живых оперативников. Призраки, которые смогут убить других еще живых игроков и похитят их души, получат возможность вернуться на поле боя в качестве людей.

Призраки Верданска / изображение callofduty.com

Чтобы добавить интереса, разработчики решили, что геймерам во время всего этого придется еще и следить за своим уровнем страха. Различные факторы могут вызвать его усиление и тогда у оперативников могут начаться ужасные галлюцинации.

Трейлер The Haunting 2021



Следует отметить, что прошлогоднее событие стало одним из самых любимых среди поклонников Warzone и многие из них с нетерпением ожидали именно Хэллоуина, чтобы снова получить подобные эмоции. Останутся ли геймеры довольны в этом году узнаем уже совсем скоро.