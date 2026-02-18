Ветеран CDPR розкритикував кінцівку "Відьмака": що саме йому не сподобалося

Колишній провідний дизайнер сюжету першого "Відьмака" Артур Ганшинець назвав фінальний ролик гри помилкою. Це рішення керівництва CD Projekt Red змусило розробників докорінно змінити напрям розвитку серії. Замість особистої історії Геральта, друга частина зосередилася на політичних інтригах та вбивствах монархів, що суттєво обмежило можливості для розкриття характеру головного героя.

Оригінальнй "Відьмак" завершується тріумфом Геральта з Рівії над магом Яковом із Альдерсберга та тривожним попередженням про прихід Білого Холода. Проте після основних подій глядачам показали кінематографічний епілог, який став містком до сюжету наступної частини. У цьому ролику Геральт заважає невідомому відьмаку вбити короля Темерії Фольтеста прямо у тронній залі, нагадує 24 Канал.

Чому розробник вважає епілог першої частини невдалим?

Артур Ганшинець пояснив виданню PCGamer, що команда сценаристів прагнула залишити фінал гри відкритим. Однак керівництво студії наполягло на створенні видовищного завершення. Це відео готували без участі спеціалістів, які відповідали за основний сюжет.

Ганшинець вважає цей крок помилкою, оскільки він загнав авторів у глухий кут: розробники були змушені робити продовження саме про те, чому відьмаки раптом почали полювати на королів.

Кінцівка "Відьмака" – дивіться відео:

Через таку прив'язку The Witcher 2: Assassins of Kings стала надто політизованою. Ганшинець зазначив, що в сценарії майже не залишилося місця для розвитку особистості Геральта, розповіді про його родину чи інші приватні аспекти життя героя.

Попри зміну акцентів і критику з боку ветерана студії, друга частина пригод відьмака виявилася комерційно успішною. За п'ятнадцять років з моменту релізу продажі гри перетнули позначку в 15 мільйонів копій.

