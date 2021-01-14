Шанувальники гри CS:GO розлючені та просять Valve повернути ботів у їх улюблену відеогру. Розробники поки мовчать, хоча відзначили, що різноманітні кепкування чи глузування вони не збираються додавати у цей популярний шутер.

Лише тиждень тому розробники із Valve випустили чергове оновлення для гри Counter-Strike: Global Offensive. Це мав бути простий та стандартний патч, який фіксить різноманітні недоліки у цій дуже популярній відеогрі. Таких оновлень для CS:GO виходить чимала кількість за рік, але геймерів цей патч розчарував, розповідає Games24.

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В цьому оновленні компанія Valve вирішила прибрати ботів зі змагальних режимів. Боти з'являлися у грі лише після відключення гравців з матчу. Тобто геймери могли продовжувати змагатися у рівних складах, хоча й мали у команді штучний інтелект. Боти виконували роль "другого життя" для геймерів, бо живі гравців їх з легкістю перестрілювали. Тому геймери наказували (у грі є система команд) ботам не рухатися та стояти на базі, а після своєї смерті могли взяти керування над ними. З виходом цього патчу ситуація змінилася кардинально: тепер команда, яка залишилася без гравця, повинна продовжувати боротися у меншості.

Компанія Valve хотіла зменшити кількість випадків, коли "токсичні" союзники намагалися кікнути з матчу гравців із поганою статистикою. Також цей патч мав допомогти боротися з бустерами – гравцями, які заробляють кошти підіймаючи комусь звання у грі. Думки спільноти дуже розділилися, але більшість відзначила, що після цього оновлення ситуація лише погіршилася. Гравці почали самі виходити з гри, щоб погіршити становище своєї команди чи просто стоять та крутяться на базі. Геймерам залишається лише збирати цілу команду чи грати з надійними людьми.

Розробники з Valve поки не коментують цю ситуацію, хоча відповіли відомому інсайдеру DonHaci. Останній показав, як могли б виглядати глузування чи кепкування у відеогрі CS:GO, а розробники з Valve відзначили, що поки не збираються додавати таку функцію у гру. Цікаво, що навіть у коментарях під цим постом шанувальники Counter-Strike: Global Offensive почали обговорювати ситуацію з ботами.

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