Поклонники игры CS:GO в ярости и просят Valve вернуть ботов в их любимую видеоигру. Разработчики пока молчат, хотя отметили, что различные насмешки или издевки они не собираются добавлять в этот популярный шутер.

Всего неделю назад разработчики из Valve выпустили очередное обновление для игры Counter-Strike: Global Offensive. Это должен был быть простой и стандартный патч, который фиксит различные недостатки в этой очень популярной видеоигре. Таких обновлений для CS:GO выходит немалое количество за год, но геймеров этот патч разочаровал, рассказывает Games24.

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В этом обновлении компания Valve решила убрать ботов с соревновательных режимов. Боты появлялись в игре только после отключения игроков с матча. То есть геймеры могли продолжать соревноваться в равных составах, хотя и имели в команде искусственный интеллект. Боты выполняли роль "второй жизни" для геймеров, поскольку живые игроки их с легкостью убивали. Поэтому геймеры приказывали (в игре есть система команд) ботам не двигаться и стоять на базе, а после своей смерти могли взять управление над ними. С выходом этого патча ситуация изменилась кардинально: теперь команда, которая осталась без игрока, должна продолжать бороться в меньшинстве.

Компания Valve хотела уменьшить количество случаев, когда "токсичные" союзники пытались кикнуть с матча игроков с плохой статистикой. Также этот патч должен был помочь бороться с бустерами – игроками, которые зарабатывают средства поднимая кому-то звание в игре. Мнения сообщества очень разделились, но большинство отметило, что после этого обновления ситуация только ухудшилась. Игроки начали сами выходить из игры, чтобы ухудшить положение своей команды или просто стоят и крутятся на базе. Геймерам остается только собирать целую команду или играть с надежными людьми.

Разработчики из Valve пока не комментируют эту ситуацию, хотя ответили известному инсайдеру DonHaci. Последний показал, как могли бы выглядеть издевки или насмешки в видеоигре CS:GO, а разработчики из Valve отметили, что пока не собираются добавлять такую функцию в игру. Интересно, что даже в комментариях под этим постом поклонники Counter-Strike: Global Offensive начали обсуждать ситуацию с ботами.

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