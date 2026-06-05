Що таке Team Fortress 2

Team Fortress 2 – це багатокористувацький командний шутер від першої особи, створений Valve. Гра вийшла у 2007 році в складі збірки The Orange Box і згодом стала однією з найвпливовіших онлайн-ігор в історії жанру. Попри свій вік, вона досі зберігає активну спільноту гравців і регулярно входить до числа найпопулярніших проєктів у Steam, пише 24 Канал.

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Суть гри полягає у протистоянні двох команд. У грі доступні 9 класів: Scout, Soldier, Pyro, Demoman, Heavy, Engineer, Medic, Sniper і Spy. Кожен із них має власний стиль гри. Наприклад, Engineer будує турелі та телепорти, Medic лікує союзників і може тимчасово зробити їх практично невразливими, а Spy здатний маскуватися під супротивників і непомітно ліквідовувати цілі. Саме взаємодія між класами є основою ігрового процесу.

Однією з головних особливостей Team Fortress 2 став її впізнаваний мультяшний стиль. На момент виходу більшість військових шутерів прагнула реалізму, тоді як Valve зробила ставку на яскраву стилізацію і гумор.

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Гра також відома своїми короткометражними анімаційними фільмами на кшталт "Meet the Heavy", "Meet the Spy" та інших, які допомогли сформувати культовий статус персонажів.

У кіберспорті Team Fortress 2 ніколи не досягала масштабів Counter-Strike чи Dota 2, однак навколо неї сформувалася віддана змагальна сцена. Найпоширенішими форматами стали матчі 6 на 6 та Highlander 9 на 9, де кожен гравець обирає окремий клас. Саме ця спільнота протягом багатьох років підтримувала життя гри навіть у періоди, коли великі оновлення від Valve виходили рідко.

Valve їде до Москви

У травні 2026 року Valve офіційно оголосила про проведення турніру Moscow LAN 2026 – великого офлайн-чемпіонату з Team Fortress 2 у Москві. Захід запланований на 15 – 16 серпня 2026 року.

За наявною інформацією, Moscow LAN 2026 стане вже четвертим великим офлайн-турніром цієї серії, що проходить у російській столиці. Організатори відкрили реєстрацію для всіх охочих команд, а подати заявку можна до 31 липня 2026 року.

На момент оголошення організатори ще не розкрили детальний регламент, структуру турніру та розмір призового фонду, який компанія збирається виплатити росіянам. Повідомлялося лише, що додаткова інформація буде опублікована пізніше на офіційних сторінках заходу. При цьому компанія офіційно пропонує переходити на сторінку VK, де буде інформувати потенційних глядачів і гравців.

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Як світ безуспішно закликав Valve піти з Росії

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році були як петиції, так і численні публічні заклики до Valve припинити роботу в Росії, заблокувати Steam для російських користувачів або хоча б обмежити доступ до сервісів компанії. Однак Valve так і не пішла на повний вихід з російського ринку.

Найбільш помітною стала петиція "Вимкніть Steam у Російській Федерації", створена на Change.org 26 лютого 2022 року. Її автори вимагали від Valve повністю відключити Steam на території Росії через агресію проти України. Петиція набрала понад 109 тисяч підписів, що зробило її однією з найбільших кампаній, спрямованих безпосередньо проти Valve у контексті війни.

Існувала й інша петиція під назвою "Заблокуйте Steam у Росії", яка також закликала компанію заблокувати сервіс у РФ. Вона була створена 27 лютого 2022 року та зібрала понад тисячу підписів.

Крім петицій, на Reddit та інших майданчиках регулярно з'являлися заклики до Valve заблокувати російських гравців у Steam, Dota 2 та Counter-Strike. Частина користувачів вважала, що відключення ігрових сервісів могло б посилити тиск на російське суспільство. У березні 2022 року на Reddit навіть поширювали згадану вище петицію із закликами масово вимагати від Valve обмежень для російських користувачів.

Фактично Valve запровадила лише часткові обмеження. Через санкції та припинення роботи міжнародних платіжних систем компанія відключила більшість способів оплати для користувачів з Росії, через що купувати ігри стало значно складніше.

Проте доступ до Steam, бібліотек ігор, багатокористувацьких серверів і спільнот залишився відкритим. Через це росіяни "наплодили" купу різних сервісів для оплати в Steam, які використовують посередників, щоб передавати гроші з рук в руки й таким чином сплачувати за ігри.

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Щодо турнірів, ситуація інша. До 2026 року не було широко відомих міжнародних кампаній або великих петицій, які б вимагали від Valve заборонити проведення турнірів. Лише після анонсу Moscow LAN 2026 для Team Fortress 2 у соцмережах і на Reddit з'явилася хвиля критики. Користувачі ставлять під сумнів доцільність проведення офлайн-турніру в Москві під час війни та звинувачують Valve в ігноруванні політичного контексту. Однак ці реакції з'являються переважно у формі дописів, коментарів та обговорень, а не масштабної організованої кампанії чи петиції. Малоймовірно, що Valve зверне на це увагу.

Тож спроби тиску на Valve справді були. Але компанія обрала не реагувати на них.