Team Liquid вибила Complexity з ESL Pro League 20 сезону змагань з CS 2
Джерело:VPESports
Team Liquid здобула перемогу над Complexity Gaming у плей-офф 20-го сезону ESL Pro League з рахунком 2:0 у матчі з Counter-Strike 2 (CS2). Протистояння завершилося впевненими перемогами на Nuke (13:2) та Anubis (13:7).
Роланд "Ultimate" Томковяк продемонстрував видатний виступ, здобувши індивідуальний рейтинг 1.79, що зробило його найяскравішим гравцем матчу, повідомляє VPESports.
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Завдяки цій перемозі Team Liquid вийшла до чвертьфіналу, де 20 вересня о 20:30 за київським часом зустрінеться з G2 Esports.
Турнірна табличка ESL Pro League 20 / Скриншот hltv
Тим часом Complexity Gaming покидають турнір, зайнявши 9-12 місця і забравши додому 23 500 доларів з призового фонду івенту.
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До складу Team Liquid входять:
- Кіт "NAF" Маркович,
- Марек "YEKINDAR" Галінскіс,
- Рассел "Twistzz" Ван Далкен,
- Роланд "ultimate" Томковяк,
- Джастін "jks" Севідж.
До складу Complexity входять:
- Майкл "Grim" Вінс,
- Джонні "JT" Теодосіу,
- Рікі "floppy" Камері,
- Хокон "Hallzerk" Фіарлі,
- Джонатан "EliGE" Яблоновскі.
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