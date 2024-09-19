Team Liquid вибила Complexity з ESL Pro League 20 сезону змагань з CS 2

Team Liquid здобула перемогу над Complexity Gaming у плей-офф 20-го сезону ESL Pro League з рахунком 2:0 у матчі з Counter-Strike 2 (CS2). Протистояння завершилося впевненими перемогами на Nuke (13:2) та Anubis (13:7).

Роланд "Ultimate" Томковяк продемонстрував видатний виступ, здобувши індивідуальний рейтинг 1.79, що зробило його найяскравішим гравцем матчу, повідомляє VPESports.

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Завдяки цій перемозі Team Liquid вийшла до чвертьфіналу, де 20 вересня о 20:30 за київським часом зустрінеться з G2 Esports.



Турнірна табличка ESL Pro League 20 / Скриншот hltv

Тим часом Complexity Gaming покидають турнір, зайнявши 9-12 місця і забравши додому 23 500 доларів з призового фонду івенту.

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До складу Team Liquid входять:

Кіт "NAF" Маркович,

Марек "YEKINDAR" Галінскіс,

Рассел "Twistzz" Ван Далкен,

Роланд "ultimate" Томковяк,

Джастін "jks" Севідж.

До складу Complexity входять:

Майкл "Grim" Вінс,

Джонні "JT" Теодосіу,

Рікі "floppy" Камері,

Хокон "Hallzerk" Фіарлі,

Джонатан "EliGE" Яблоновскі.

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