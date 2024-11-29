Як це буде

Канал буде доступний для перегляду на низці потокових платформ, але не чекайте серед них популярні найменування. Team Liquid називає такі сервіси, як Sling, Plex та Fubo. На каналі транслюватимуться різні програми, створені організацією, зокрема серіал "A Legacy Unrequired", який розповідає про те, як різні кіберспортивні команди організації змагаються на міжнародних турнірах, повідомляє 24 Канал з посиланням на eSportsInsider.

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На додаток до серіалу, в описі каналу Plex зазначено, що канал показуватиме прямі трансляції матчів.

Згідно з анонсом, Team Liquid є першою кіберспортивною організацією, яка запустила власний спеціалізований телеканал. Це вельми логічно, адже останнім часом ми бачимо значне зростання популярності кіберспортивних турнірів та загалом теми кіберспорту:

Чемпіонат світу з League of Legends, наприклад, встановив рекорд як найпопулярніша кіберспортивна подія всіх часів, побивши торішній результат майже на пів мільйона глядачів. Турнір цього року дивилися трохи менш як 7 мільйонів глядачів. І це лише показник одного фіналу. Скільки ж загалом було унікальних переглядів за всі дні турніру, невідомо.

Ми також бачимо, що кіберспорт пробирається й на стримінгові сервіси у вигляді фільмів. У 2021 році Paramount+ випустив серіал "Гравці", який розповідає про вигадану команду Fugitive Gaming, що грає в League of Legends.

Також у Данії місцевий телевізійний сервіс Pluto TV запустив трансляції кіберспортивних подій, але вони тривають лише 120 днів щороку і проводять виключно в прямому ефірі.

Очевидно, що перевага у контенті надаватиметься темам довкола Team Liquid, що дозволить розширити аудиторію фанатів.

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