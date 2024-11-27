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Кіберспортивна організація пише: "З огляду на поточні відключення [електроенергії], забезпечити LAN турнір та гарантувати його безперебійне протікання буде складно, тому ми хочемо знайти час, щоб зробити цю подію ще масштабнішою та кращою". Турнір буде розширено, щоб додати європейський регіон. Це означає більше команд і більше змагань, повідомляє 24 Канал з посиланням на оголошення NAVI.

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У рамках NAVI VALORANT Ukrainian Saga вже пройшло три турніри, кожен з яких був прив'язаний до певної пори року. Цей мав стати четвертим, зимовим. Нова дата ще невідома. Ймовірно, її оголосять уже наступного року. Організатори обіцяють, що з додаванням нових команд українські гравці, які боролися за очки в цьому сезоні, збережуть свої слоти в турнірній таблиці.

Керівник фанклубу NAVI Андрій Грищенко, відомий як DOBZWER, залишив коментар на своєму телеграм-каналі: "Друзі, вітаю. Хотів би зробити важливе оголошення з приводу нашого турніру NAVI VALORANT Winter Clash. На жаль, мною було прийнято рішення перенести наш турнір на першу половину 2025 року. Відразу після анонсу Україна знову зазнала підступних ударів росії, через що відключення світла повернулися. Ми вже це проходили влітку, і це був неймовірний челендж для всіх. Але зараз не про труднощі і негатив, а навпаки. Так як основною задачею наших турнірів завжди була популяризація та розвиток VALORANT в Україні та європейському регіоні, ми хочемо зберегти цю традицію і для цього турніру. Зацікавленість українських команд у серії даних турнірів катастрофічно низька, тому ми вирішили перевести найбільший турнір на площину загальноєвропейського VALORANT, дозволивши участь всім командам з нового об'єднаного регіону. В свою чергу, українські команди, які до кінця боролися за очки в цьому сезоні, збережуть свої слоти (за умови збереження кору). Дякую всім небайдужим, слідкуйте за новинами і побачимось в наступному році".

Нагадаємо, Winter Clash спочатку повинен був пройти онлайн з 30 листопада по 15 грудня з фінальною зустріччю трьох найкращих команд 21 грудня. Очікувалося, що завершальний етап пройде офлайн у Києві.

Незрозуміло, чи NAVI збирається дочекатися стабілізації ситуації в українській енергетиці й провести фінал у Києві, чи перенесе проведення в інше місце десь у Європі. Про це в обох оголошеннях нічого не сказано. Якщо місце буде перенесено, це може стати проблемою для українських гравців, які не матимуть змоги приїхати. З огляду на це, можна припустити, що турнір стане повністю онлайновим, щоб закордонні гравці натомість не мусили приїжджати до Києва.

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