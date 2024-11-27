Детали

Киберспортивная организация пишет: "Учитывая текущие отключения [электроэнергии], обеспечить LAN турнир и гарантировать его бесперебойное протекание будет сложно, поэтому мы хотим найти время, чтобы сделать это событие еще более масштабным и лучшим". Турнир будет расширен, чтобы добавить европейский регион. Это означает больше команд и больше соревнований, сообщает 24 Канал со ссылкой на объявление NAVI.

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В рамках NAVI VALORANT Ukrainian Saga уже прошло три турнира, каждый из которых был привязан к определенному времени года. Этот должен был стать четвертым, зимним. Новая дата еще неизвестна. Вероятно, ее объявят уже в следующем году. Организаторы обещают, что с добавлением новых команд украинские игроки, которые боролись за очки в этом сезоне, сохранят свои слоты в турнирной таблице.

Руководитель фан-клуба NAVI Андрей Грищенко, известный как DOBZWER, оставил комментарий на своем телеграм-канале: "Друзья, поздравляю. Хотел бы сделать важное объявление по поводу нашего турнира NAVI VALORANT Winter Clash. К сожалению, мной было принято решение перенести наш турнир на первую половину 2025 года. Сразу после анонса Украина снова подверглась коварным ударам россии, из-за чего отключения света вернулись. Мы уже это проходили летом, и это был невероятный челлендж для всех. Но сейчас не о трудностях и негативе, а наоборот. Так как основной задачей наших турниров всегда была популяризация и развитие VALORANT в Украине и европейском регионе, мы хотим сохранить эту традицию и для этого турнира. Заинтересованность украинских команд в серии данных турниров катастрофически низкая, поэтому мы решили перевести крупнейший турнир на плоскость общеевропейского VALORANT, позволив участие всем командам из нового объединенного региона. В свою очередь, украинские команды, которые до конца боролись за очки в этом сезоне, сохранят свои слоты (при условии сохранения кору). Спасибо всем неравнодушным, следите за новостями и увидимся в следующем году".

Напомним, Winter Clash изначально должен был пройти онлайн с 30 ноября по 15 декабря с финальной встречей трех лучших команд 21 декабря. Ожидалось, что завершающий этап пройдет офлайн в Киеве.

Непонятно, собирается ли NAVI дождаться стабилизации ситуации в украинской энергетике и провести финал в Киеве, или перенесет проведение в другое место где-то в Европе. Об этом в обоих объявлениях ничего не сказано. Если место будет перенесено, это может стать проблемой для украинских игроков, которые не смогут приехать. Учитывая это, можно предположить, что турнир станет полностью онлайновым, чтобы зарубежные игроки взамен не должны были приезжать в Киев.

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