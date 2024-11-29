Как это будет

Канал будет доступен для просмотра на ряде потоковых платформ, но не ждите среди них популярные наименования. Team Liquid называет такие сервисы, как Sling, Plex и Fubo. На канале будут транслироваться различные программы, созданные организацией, в частности сериал "A Legacy Unrequired", который рассказывает о том, как различные киберспортивные команды организации соревнуются на международных турнирах, сообщает 24 Канал со ссылкой на eSportsInsider.

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В дополнение к сериалу, в описании канала Plex указано, что канал будет показывать прямые трансляции матчей.

Согласно анонсу, Team Liquid является первой киберспортивной организацией, которая запустила собственный специализированный телеканал. Это весьма логично, ведь в последнее время мы видим значительный рост популярности киберспортивных турниров и вообще темы киберспорта в целом:

Чемпионат мира по League of Legends, например, установил рекорд как самое популярное киберспортивное событие всех времен, побив прошлогодний результат почти на полмиллиона зрителей. Турнир в этом году смотрели чуть менее 7 миллионов зрителей. И это только показатель одного финала. Сколько же в целом было уникальных просмотров за все дни турнира, неизвестно.

Мы также видим, что киберспорт пробирается и на стриминговые сервисы в виде фильмов. В 2021 году Paramount+ выпустил сериал "Игроки", который рассказывает о вымышленной команде Fugitive Gaming, играющей в League of Legends.

Также в Дании местный телевизионный сервис Pluto TV запустил трансляции киберспортивных событий, но они длятся всего 120 дней ежегодно и проводят исключительно в прямом эфире.

Очевидно, что преимущество в контенте будет предоставляться темам вокруг Team Liquid, что позволит расширить аудиторию фанатов.

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