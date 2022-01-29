У квітні минулого року експродюсер CD Projekt Red Стен Юст анонсував, що його нова студія Covenant працює над стратегією з назвою Gord. Тоді він представив перший трейлер та поділився загальною інформацією про цей проєкт.

Детальніше Слов'янська міфологія і темне фентезі: ексрозробник The Witcher 3 анонсував нову відеогру

Тривалий час розробники не виходили на зв'язок зі своєю аудиторією, щоправда, цього тижня все раптово змінилося. Річ у тім, що за останні кілька днів з'явилося одразу три досить цікаві новини про цю багатообіцяючу відеогру.

Спершу представники студії Covenant відзначили, що знайшли видавця для своєї гри. За випуск їхньої стратегії тепер буде відповідати відома британська компанія Team17 (розробники серії Worms). Майже одночасно з цим вони представили й сюжетний кінематографічний трейлер. У ньому розробники показали похмуру атмосферу їхньої майбутньої відеогри.

Кінематографічний трейлер відеогри Gord: відео

А вчора Стен Юст розповів представникам IGN немало цікавого про гру Gord. Він відзначив, що в грі будуть елементи з різних жанрів, наприклад, гравцям потрібно буде займатися містобудуванням, виживанням, соціальним менеджментом та розвитком своїх персонажів.

Розробник розповів, що дуже важливим показником буде психологічний стан місцевих жителів. Річ у тім, що вони хочуть зробити ігрових персонажів не слухняними ляльками, а самостійними героями. Їхня система буде чимось схожа на ту, яка представлена в популярній грі Darkest Dungeon. З цікавого він ще згадав, що важливу роль будуть відігрувати різні випадкові події та зустрічі.

Також розробник відзначив, що головним джерелом натхнення для їхньої команди став слов'янський фольклор. Вони використали його як основу, яку активно розвивали та доповнювали своїми ідеями. Варто додати, що в авторів були джерела натхнення й серед відеоігор. Стен Юст виділив такі відомі проєкти: Frostpunk, Northgard та The Witcher 3: Wild Hunt.

Нова інформація про відеогру Gord: відео

Наостанок відзначимо, що реліз гри Gord має відбутися вже цьогоріч, щоправда, навіть приблизної дати розробники не називали. Вийде відеогра на PC, а її сторінку зараз можна знайти лише в сервісі Steam.