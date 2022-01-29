В апреле прошлого года бывший продюсер CD Projekt Red Стэн Юст анонсировал, что его новая студия Covenant работает над стратегией с названием Gord. Тогда он представил первый трейлер и поделился общей информацией об этом проекте.

Подробнее Славянская мифология и темное фэнтези: экс-разработчик The Witcher 3 анонсировал новую видеоигру

Долгое время разработчики не выходили на связь со своей аудиторией, правда, на этой неделе все внезапно изменилось. Дело в том, что за последние несколько дней появилось сразу три довольно интересных новости об этой многообещающей видеоигре.

Сначала представители студии Covenant отметили, что нашли издателя для своей игры. За выпуск их стратегии будет отвечать известная британская компания Team17 (разработчики серии Worms). Практически одновременно с этим они представили и сюжетный кинематографический трейлер. В нем разработчики показали мрачную атмосферу их будущей видеоигры.

Кинематографический трейлер видеоигры Gord: видео

А вчера Стэн Юст рассказал представителям IGN немало интересного об игре Gord. Он отметил, что в игре будут элементы из разных жанров, например, игрокам нужно будет заниматься градостроительством, выживанием, социальным менеджментом и развитием своих персонажей.

Разработчик рассказал, что очень важным показателем будет психологическое состояние местных жителей. Дело в том, что они хотят сделать игровых персонажей не послушными куклами, а самостоятельными героями. Их система будет чем-то похожа на ту, которая представлена в популярной игре Darkest Dungeon. Из интересного он еще вспомнил, что немаловажную роль будут играть разные случайные события и встречи.

Также разработчик отметил, что главным источником вдохновения для их команды стал славянский фольклор. Они использовали его в качестве основы, которую активно развивали и дополняли своими идеями. Стоит добавить, что у авторов были источники вдохновения и среди видеоигр. Стэн Юст выделил следующие известные проекты: Frostpunk, Northgard и The Witcher 3: Wild Hunt.

Новая информация о видеоигре Gord: видео

Напоследок отметим, что релиз игры Gord должен состояться уже в этом году, правда, даже примерной даты разработчики не называли. Выйдет видеоигра на PC, а ее страницу сейчас можно найти только в сервисе Steam.