Кілька місяців тому ми розповідали про достатньо суперечливе рішення компанії Take-Two. Річ у тім, що її представники дуже неочікувано почали боротися з розробниками різноманітних модифікацій для старих ігор з серії Grand Theft Auto.

Детальніше Фанатські роботи тут не пройдуть: розробники GTA почали боротися з популярними модифікаціями

Тоді автори цих фанатських робіт відзначали, що просто так здаватися не збираються. Щоправда, здається, впоратися з адвокатами Take-Two у них так й не вийшло. Наприклад, кілька днів тому розробники модифікації з назвою GTA Underground відзначили, що змушені зупинити розробку свого проєкту. У липні вони також отримали цей доленосний лист від Take-Two, у якому йшлося про порушення правил DMCA. Розробники цього моду розповіли, що змушені це зробити, бо розуміють, що наступним кроком може бути вже судовий позов.

Взагалі це одна з наймасштабніших модифікацій для відеогри GTA San Andreas, а її розробники працювали над нею 6 років. Вони планували об'єднати одразу кілька відомих ігор Rockstar Games: GTA III, Vice City, San Andreas, а також Manhunt та Bully. Варто відзначити, що йдеться не лише про мапи з цих відеоігор, а й про різноманітну зброю, предмети та техніку. З цікавого варто ще відзначити, що у цього проєкту був навіть багатокористувацький режим.

Розробники GTA Underground відзначили, що найближчим часом видалять всі файли з офіційних джерел. Щоправда, також вони додали, що в майбутньому їхня команда спробує створити власну відеогру. Наостанок варто відзначити, що представники Take-Two налаштовані дуже серйозно, наприклад, вони вже подали в суд на розробників, які змогли відтворити вихідний код GTA III та Vice City.

Трейлер модифікації GTA: Underground: відео