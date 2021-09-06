Несколько месяцев назад мы рассказывали о достаточно спорном решении компании Take-Two. Дело в том, что ее представители очень неожиданно начали бороться с разработчиками различных модификаций для старых игр из серии Grand Theft Auto.

Подробнее Фанатские работы здесь не пройдут: разработчики GTA начали бороться с популярными модификациями

Тогда авторы этих фанатских работ отмечали, что просто так сдаваться не собираются. Правда, кажется, справиться с адвокатами Take-Two в них так и не получилось. Например, несколько дней назад разработчики модификации с названием GTA Underground отметили, что вынуждены остановить разработку своего проекта. В июле они также получили это судьбоносное письмо от Take-Two, в котором говорилось о нарушении правил DMCA. Разработчики этого мода рассказали, что вынуждены это сделать, потому что понимают, что следующим шагом может быть уже судебный иск.

Вообще это одна из самых масштабных модификаций для видеоигры GTA San Andreas, а ее разработчики работали над ней 6 лет. Они планировали объединить сразу несколько известных игр Rockstar Games: GTA III, Vice City, San Andreas, а также Manhunt и Bully. Стоит отметить, что речь идет не только о картах из этих видеоигр, но и о разнообразном оружии, предметах и технике. Из интересного стоит еще отметить, что у этого проекта был даже многопользовательский режим.

Разработчики GTA Underground отметили, что в ближайшее время удалят все файлы из официальных источников. Правда, также они добавили, что в будущем их команда попытается создать собственную видеоигру. Напоследок стоит отметить, что представители Take-Two настроены очень серьезно, например, они уже подали в суд на разработчиков, которые смогли воссоздать исходный код GTA III и Vice City.

Трейлер модификации GTA: Underground: видео