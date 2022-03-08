Кількість компаній, які покидають російський відеоігровий ринок, з кожним днем лише зростає. А вчора про своє бажання вийти з нього офіційно заявили й розробники з компанії Take-Two.

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Take-Two не хоче працювати в Росії та Білорусі

Одразу ж варто відзначити, що її дочірня компанія з назвою Rockstar Games трохи раніше вже блокувала свої відеоігри для геймерів з країни-агресора. А тому й недивно, що головний офіс зараз прийняв аналогічне рішення. Віцепрезидент Take-Two Алан Льюїс в інтерв'ю порталу Mashable заявив, що вони із сумом та тривогою спостерігають за тим, що зараз відбувається на території України.

Саме тому керівництво їхньої компанії прийняло рішення не стояти осторонь. Його представники вирішили зупинити продаж їхніх ігор та маркетингову підтримку на території Росії та Білорусі. Також віцепрезидент Take-Two додав, що стосується така заборона абсолютно всіх їхніх брендів.

Нагадаємо, що компанія Take-Two працює над такими відеоіграми: Grand Theft Auto, Red Dead Redemption, Borderlands, XCOM, BioShock, Sid Meier's Civilization, The Outer Worlds, Mafia та чимало інших відомих франшиз.

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