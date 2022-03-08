Количество компаний, которые покидают российский видеоигровой рынок, с каждым днем только растет. А вчера о своем желании выйти из него официально заявили и разработчики из компании Take-Two.

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Take-Two не хочет работать в России и Беларуси

Сразу же стоит отметить, что ее дочерняя компания с названием Rockstar Games немного раньше уже блокировала свои видеоигры для геймеров из страны-агрессора. А потому и неудивительно, что главный офис сейчас принял аналогичное решение. Вице-президент Take-Two Алан Льюис в интервью порталу Mashable заявил, что они с печалью и тревогой сейчас наблюдают за тем, что происходит на территории Украины.

Именно поэтому руководство их компании приняло решение не стоять в стороне. Его представители решили остановить продажу их игр и маркетинговую поддержку на территории России и Белоруссии. Также вице-президент Take-Two добавил, что касается такой запрет абсолютно всех их брендов.

Напомним, что компания Take-Two работает над следующими видеоиграми: Grand Theft Auto, Red Dead Redemption, Borderlands, XCOM, BioShock, Sid Meier's Civilization, The Outer Worlds, Mafia и много других известных франшиз.

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