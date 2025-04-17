Натяки на швидкий реліз The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered виявили на сайті Bethesda

Bethesda Softworks досі офіційно не підтвердила ремастер культової фентезійної RPG The Elder Scrolls IV: Oblivion, однак сліди оновленої версії вже з’явилися на офіційному сайті видавця.

Користувач форуму Reddit під псевдонімом Such-Ad5976 вирішив перевірити сайт Bethesda на наявність ознак існування Oblivion Remastered і не помилився, інформує 24 Канал.

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Використовуючи інструмент інспекції елементів браузера та Google Tag Manager, ентузіаст виявив кілька згадок про Oblivion Remastered та фразу "Buy Now" у коді сайту.

Завдяки сервісу Wayback Machine він з’ясував, що ці теги з’явилися на сайті щонайменше 10 квітня. Хоча сторінка ремастеру поки неактивна, очевидно, що Bethesda готується до запуску гри.

За інформацією журналіста Giant Bomb Джеффа Ґрабба та редакції Eurogamer, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered надійде у продаж вже наступного тижня – без анонсу.

Витік скриншотів Oblivion Remastered на сайті студії Virtuos, яка відповідає за оновлену версію, свідчить, що гру готують до релізу на PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, а також у рамках підписки Game Pass.

За наявною інформацією, ремастер створюється на рушії Unreal Engine 5, водночас оригінальний рушій Gamebryo відповідатиме за фізику та ігрову механіку. Гравцям обіцяють покращення щонайменше шести ключових геймплейних систем.