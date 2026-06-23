Творці The Witcher 3 зробили подарунок мільйонам гравців перед виходом своєї нової RPG

У нової рольової гри від ветеранів CD Projekt RED відбулася важлива зміна ще до релізу. Розробники The Blood of Dawnwalker переглянули технічні вимоги проєкту, і тепер запустити його зможуть значно більше власників старих комп'ютерів.

Польська студія Rebel Wolves, яку заснували колишні провідні розробники The Witcher 3 та Cyberpunk 2077, переглянула системні вимоги своєї майбутньої вампірської рольової гри The Blood of Dawnwalker. Про це команда повідомила на сторінці проєкту в Steam.

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Ще навесні розробники оприлюднили перші системні вимоги гри, однак відтоді команда активно працювала над оптимізацією. Як зазначають автори, цей процес триває й надалі, але вже зараз він дозволив суттєво знизити мінімальні вимоги до обладнання.

Найпомітніша зміна стосується відеокарт. Якщо раніше для запуску The Blood of Dawnwalker вимагалася Nvidia GeForce GTX 1070 або RTX 3050, то тепер достатньо значно старішої GeForce GTX 1060. Також знизилися вимоги до процесора: замість Intel Core i7-8700K тепер вказаний Intel Core i5-11400F. Для власників систем на базі AMD мінімальною конфігурацією став Ryzen 7 2700X.

Оперативна пам'ять та обсяг накопичувача залишилися без змін. Для гри, як і раніше, потрібно 16 гігабайтів оперативної пам'яті та 60 гігабайтів вільного місця на SSD-накопичувачі.

Оновлені мінімальні системні вимоги виглядають так:

Windows 10;

Intel Core i5-11400F або AMD Ryzen 7 2700X;

Nvidia GeForce GTX 1060 або AMD Radeon RX 580;

16 гігабайтів оперативної пам'яті;

DirectX 12;

60 гігабайтів на SSD.

Для комфортної гри розробники рекомендують:

Windows 10;

Intel Core i7-11700K або AMD Ryzen 7 5700X;

Nvidia GeForce RTX 4060, AMD Radeon RX 7600 XT або Intel Arc B580;

16 гігабайтів оперативної пам'яті;

DirectX 12;

60 гігабайтів на SSD.

Цікаво, що в оновленій специфікації Rebel Wolves не уточнила, на яку роздільну здатність та частоту кадрів розраховані ці конфігурації. Під час першого анонсу такі орієнтири були присутні. Розробники обіцяють розкрити ці подробиці разом з іншими варіантами системних вимог ближче до виходу гри.

Оновлені системні вимоги The Blood of Dawnwalker / Фото Rebel Wolves

Вампіри в Карпатах і 30 днів на порятунок

Події The Blood of Dawnwalker розгортаються у Карпатських горах XIV століття. Гравці візьмуть під контроль Коена – напіввампіра, який має лише 30 днів і ночей, щоб врятувати свою родину від могутнього вампіра Бренсіса.

Однією з головних особливостей гри стане система часу, яка безпосередньо впливатиме на проходження. Розробники також обіцяють нелінійний сюжет, складні моральні вибори та світ, де немає однозначно хороших чи поганих персонажів.

Проєкт створюють на рушії Unreal Engine 5. Автори вже підтвердили відсутність мікротранзакцій, що сьогодні залишається рідкістю серед великих рольових ігор.

Реліз The Blood of Dawnwalker запланований на 3 вересня. Гра вийде на ПК, PlayStation 5 та Xbox Series X/S.