Таємний код у трейлері – фанати розгадали дату виходу The Elder Scrolls 6 Sentinel

Фанатська спільнота The Elder Scrolls 6 Sentinel виявила приховані підказки у тизері гри та впевнена, що вирахувала точну дату релізу гри.

Шляхом математичних розрахунків таймкодів гравці вирахували ймовірну дату виходу довгоочікуваного продовження легендарної RPG, повідомляє Gamerant.

Гра під знаком факторіала та інша магія чисел

Шанувальники франшизи чекають на нову частину серії вже понад 15 років, тому кожен кадр нещодавнього анонсу піддають ретельному аналізу.

Приводом цікавого обговорення став допис блогера під ніком ItsJabo у соцмережі X, який звернув увагу на абсурдну теорію з Reddit.

Фани детально вивчили графічні ефекти та часові позначки офіційного тизера підназви гри – Sentinel.

Вони помітили, що на 38-й секунді відео з'являється назва гри із мерехтливим ефектом, яка залишається на екрані рівно 27 секунд.

Окрім цього, вигнуті лінії графічного ефекту перетинають логотип Sentinel у 11 точках. Розділивши число 38 навпіл, ентузіасти сформулювали рівняння: 3 + 8 = 11.

Поєднавши 11 перетинів, 11 мерехтінь та 27 секунд показу логотипа, спільнота дійшла висновку, що дату виходу зашифрували як 11 листопада 2027 року. Ваги теорії додає те, що цей день має символічне значення для Bethesda, адже саме 11 листопада 2011 року вийшла легендарна Skyrim.

Звісно, вся ця "магія чисел" не більше ніж надії геймерів якомога скоріше отримати омріяний проєкт.

Надійні інсайдери індустрії, зокрема журналіст Джейсон Шраєр, впевнено заявляють, що TES 6 потрібно ще як мінімум 2 роки розробки, а то й узагалі доведеться чекати до 2030 року.

Це саме те, що відбувається, коли ви морите фанатів "голодом" так довго. Кожен фрагмент контенту доводиться мікроаналізувати,

– прокоментував користувач соцмережі X під ніком Banderoism.

Цікаво, що це все не завадило Bethesda вже запустити мерч, присвячений грі. Класичний Тодд Говард, що тут ще скажеш.