Оновлений Oblivion підкорив мільйони гравців: Bethesda відзвітувала про нові досягнення гри

Компанія Bethesda Softworks разом із Bethesda Game Studios та студією Virtuos поділилися вражаючими результатами ремастера культової гри The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. Ролівка продовжує завойовувати серця гравців по всьому світу, демонструючи неймовірну популярність навіть через роки після оригінального релізу.

Оновлена версія The Elder Scrolls IV: Oblivion, яка отримала назву Remastered, вийшла 22 квітня цього року. Вже за перші три дні після релізу гра привернула увагу 4 мільйонів людей. А через три місяці після запуску загальна аудиторія перевищила позначку в 9 мільйонів гравців, інформує 24 Канал з посиланням на публікацію Bethesda в BlueSky.

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Ця цифра враховує не лише тих, хто придбав гру, а й підписників сервісу Game Pass, які мали змогу спробувати її без додаткової плати.

Розробники висловили вдячність усім, хто поринув у світ Кватча, став Великим Чемпіоном чи досліджував таємниці під іменем Сірого Лиса. Вони наголосили, що кожен гравець став частиною їхнього унікального всесвіту, наповненого пригодами та загадками.

Варто додати, що Oblivion наповнений низкою цікавих гільдій, які мають розгалужені квести і купу різноманітних активностей.

Гра базується на сучасному рушії Unreal Engine 5, який відповідає за оновлену графіку, тоді як оригінальний движок Gamebryo забезпечує збереження класичної механіки та логіки. Через це в ремастері залишилися деякі баги з оригінальної версії, зокрема певні недоліки, які спідраннери (гравці, що намагаються пройти гру якомога швидше) використовують для своїх рекордів.

Чи варто грати в ремастер?

Окрім візуальних покращень, ремастер включає всі доповнення, що виходили для оригінальної гри, а також низку змін у геймплеї. Наприклад, додано швидкий біг та зручнішу систему стрільби з лука, що робить гру більш комфортною для сучасних гравців. Однак, попри кілька оновлень, проблеми з продуктивністю, які переслідували користувачів із першого дня, все ще залишаються невирішеними.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered доступна на платформах PC (у Steam та Microsoft Store), PlayStation 5, Xbox Series X і S, а також у підписці Game Pass, що значно розширює її аудиторію.