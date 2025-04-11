The Elder Scrolls Online вносить серйозні зміни після 11 років на ринку

The Elder Scrolls Online нарешті отримує одну з найбажаніших функцій – можливість впливати на класи персонажів. Розповідаємо, як працюватиме система підкласів, що вона змінює та чому це один із наймасштабніших апдейтів в історії гри.

Що нового

Дуже довго гравці The Elder Scrolls Online просили розробників дати можливість змінювати класи персонажів. У кожному доповненні з’являлися нові гілки навичок, такі як Некромант чи Наглядач, але щоб спробувати їх, доводилося починати гру з нуля, жертвуючи роками прогресу. І ось, нарешті, вирішення цієї проблеми стало реальністю, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Gamer.

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Під час трансляції ESO Direct студія ZeniMax Online анонсувала систему підкласів. Вона дозволяє комбінувати навички з різних класів, створюючи абсолютно нові білди без потреби створювати нового героя.

Механіка доволі проста: ви можете замінити дві гілки навичок вашого поточного класу на будь-які дві з шести інших доступних, формуючи унікальні гібриди.

Це також означає, що якщо Zenimax додасть новий клас у майбутньому, ви зможете експериментувати з його здібностями, не натискаючи кнопку скидання.

Як отримати доступ до підкласів

Щоб розблокувати підкласи, вам зовсім не потрібно платити, виконувати квести чи вступати до фракцій. Достатньо досягти 50-го рівня. Після цього функція активується на всьому акаунті, і ви зможете використовувати її як на нових, так і на вже існуючих персонажах, так само, як і систему чемпіонських очок.

Це нововведення докорінно змінює бойову мету The Elder Scrolls Online: гравці отримують змогу створювати комбінації навичок, які раніше були неможливими. Очікується поява величезної кількості нових білдів, і буде вельми цікаво подивитися, як спільнота адаптується до цієї революційної зміни.

Ще одна перевага в тому, що це абсолютно безкоштовна функція. На відміну від зміни імені чи зовнішності персонажа, для використання підкласів не потрібні платні жетони – усе інтегровано в гру.

Що далі

У червні стартує новий контент Seasons of the Worm Cult, який продовжує сюжетну лінію на Острові Сонцестояння. Придбавши Content Pack, гравці отримають доступ до першої частини цього доповнення, а також обох наборів підземель, запланованих на 2025 рік.