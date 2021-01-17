Мод для Fallout: New Vegas під назвою The Frontier, який знаходився в розробці довгих 7 років, нарешті побачив світ і одразу ж став мегапопулярним, "поклавши" популярний сайт з модами. Деталі у матеріалі.

Незалежно від того, скільки їм років, відеоігри Bethesda – це ігри, які продовжують жити в серцях мільйонів геймерів. Завдяки величезній спільноті модерів, популярні RPG цієї компанії продовжують отримувати нове життя, і Fallout: New Vegas не є винятком, оскільки шанувальники продовжують шукати шляхи покращення та розширення улюбленої гри. Група ентузіастів 7 років вела роботу над масштабною модифікацією The Frontier, що покликана вдихнути нове життя в пустельний світ гри. І ось після довгих років очікування розробники нарешті опублікували свій проєкт на популярному ресурсі nexusmods та планують пізніше випустити його в Steam.

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Створений невеликою командою розробників The Frontier є одним з найбільших модів, коли-небудь створених для Fallout: New Vegas. Він настільки масштабний, що навіть має власний тизер.

Тизер Fallout: The Frontier

Події модифікації розгортаються в замерзлих і засніжених пустках Портленда, штат Орегон, де ви обираєте під якими прапорами вам вести війну: Нової Каліфорнійської Республіки, Легіону Цезаря або Хрестоносців Сталі.

Мод має масу нових функцій та контенту, серед яких три абсолютно нові основні лінії сюжету (понад 15 годин), 150 нових видів зброї, зміна погоди, додаткова озвучка та, мабуть, найцікавіше – керовані транспортні засоби. Щоб зрозуміти всю масштабність моду, слід зазначити, що оригінальна гра з усіма DLC займає 6,2 гігабайта, а The Frontier знадобиться скромних 19 гігабайт на вашому жорсткому диску. До того ж мод абсолютно безкоштовний, єдина вимога для встановлення полягає в тому, щоб гравці вже мали придбану копію Fallout: New Vegas.

Зимові краєвиди з The Frontier / зображення nexusmods

За лічені години після публікації моду його сторінка на сайті nexusmods набрала близько 200 тисяч переглядів, а сам сайт навіть "падав" на декілька годин, не впоравшись з напливом охочих завантажити The Frontier.

Місто з The Frontier / зображення nexusmods

New Vegas, безсумнівно, є найкращою грою у всій серії Fallout (серед інших частин у 3-D), багато в чому завдяки його чорному гумору, який розробники моду обіцяють доповнити власними сюжетними лініями та діалогами. Попри те, що гра була випущена понад десять років тому, здається, любов фанатів досі не вщухла. Отож, якщо ви фанат серії чи навіть конкретно цієї частини й вам потрібен привід, щоб ще раз пережити пригоди у постапокаліптичному світі Fallout то сміливо можете завантажити цю модифікацію.