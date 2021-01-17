Мод для Fallout: New Vegas под названием The Frontier, который находился в разработке долгих 7 лет, наконец увидел свет и сразу же стал мегапопулярным, "положив" популярный сайт с модами. Детали в материале.

Независимо от того, сколько им лет, видеоигры Bethesda – это игры, которые продолжают жить в сердцах миллионов геймеров. Благодаря огромному сообществу модераторов, популярные RPG этой компании продолжают получать новую жизнь, и Fallout: New Vegas не является исключением, поскольку поклонники продолжают искать пути улучшения и расширения любимой игры. Группа энтузиастов 7 лет вела работу над масштабной модификацией The Frontier, которая призвана вдохнуть новую жизнь в пустоши. И вот после долгих лет ожидания разработчики наконец опубликовали свой проект на популярном ресурсе nexusmods и планируют позже выпустить его в Steam.

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Созданный небольшой командой разработчиков The Frontier является одним из крупнейших модов, когда-либо созданных для Fallout: New Vegas. Он настолько масштабный, что даже имеет собственный тизер.

Тизер Fallout: The Frontier

События модификации разворачиваются в замерзших и заснеженных пустошах Портленда, штат Орегон, где вы выбираете под какими флагами вам вести войну: Новой Калифорнийской Республики, Легиона Цезаря или Крестоносцев Стали.

Мод имеет массу новых функций и контента, среди которых три совершенно новые основные линии сюжета (более 15 часов), 150 новых видов оружия, изменение погоды, дополнительная озвучка и, пожалуй, самое интересное – управляемые транспортные средства. Чтобы понять всю масштабность мода, следует отметить, что оригинальная игра со всеми DLC занимает 6,2 гигабайта, а The Frontier понадобится скромных 19 гигабайт на вашем жестком диске. К тому же мод абсолютно бесплатный, единственное требование для установки заключается в том, чтобы игроки уже имели приобретенную копию Fallout: New Vegas.

Зимние пейзажи из The Frontier / изображение nexusmods

За считанные часы после публикации мода его страница на сайте nexusmods набрала около 200 тысяч просмотров, а сам сайт даже "падал" на несколько часов, не справившись с наплывом желающих скачать The Frontier.

Город из The Frontier / изображение nexusmods

New Vegas, несомненно, является лучшей игрой во всей серии Fallout (среди других частей в 3-D), во многом благодаря его черному юмору, который разработчики мода обещают дополнить собственными сюжетными линиями и диалогами. Несмотря на то, что игра выпущена более десяти лет назад, кажется, любовь фанатов до сих пор не утихла. А значит если вы фанат серии или даже конкретно этой части и вам нужен повод, чтобы еще раз пережить приключения в постапокалиптическом мире Fallout, то смело можете скачать эту модификацию.